EMOTIVNO U ARENI ZAGREB

FOTO 'Ministar obrane' najavio mirovinu. Pogledajte oproštaj

RK Zagreb je porazom od PSG-a ostao bez šansi za prolazak skupine, a prije utakmice klub je dodijelio priznanja brončanim reprezentativcima i posebno se oprostio od Jakova Gojuna, koji igra posljednju sezonu karijere
Zagreb: Rukometašima uručene plakete za doprinos rukometu
RK Zagreb je u 11. kolu izgubio od PSG-a u Areni Zagreb 35-24 i tako ostao bez mogućnosti prolaska skupine. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
RK Zagreb je u 11. kolu izgubio od PSG-a u Areni Zagreb 35-24 i tako ostao bez mogućnosti prolaska skupine.
