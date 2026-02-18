FOTO 'Ministar obrane' najavio mirovinu. Pogledajte oproštaj

RK Zagreb je porazom od PSG-a ostao bez šansi za prolazak skupine, a prije utakmice klub je dodijelio priznanja brončanim reprezentativcima i posebno se oprostio od Jakova Gojuna, koji igra posljednju sezonu karijere
RK Zagreb je u 11. kolu izgubio od PSG-a u Areni Zagreb 35-24 i tako ostao bez mogućnosti prolaska skupine.
Prije utakmice organizatori su priredili prigodnu dodjelu nagrada za brončane reprezentativce koji su danas bili u Areni.
Kod Zagreba plakete za doprinos rukometu dobili su Ivano Pavlović, Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica.
Među nagrađenima bio je i igrač suparničke momčadi Mateo Maraš.
On je bio jedna od naših najvažnijih karika na minulom Euru kada je igrao umjesto načetog kapetana Ivan Martinović, iako je i sam cijeli turnir mučio muku s ozljedom leđa.
Osim igračima, organizatori su plakete dodijelili i članovima stručnog stožera koji su s reprezentacijom boravili u Malmöu i Herningu.
Ipak, najposebniju nagradu dobio je nekadašnji ministar obrane Jakov Gojun.
On je ranije objavio da igra posljednju sezonu u bogatoj karijeri u kojoj je osvojio dvije europske bronce, olimpijsku broncu te po srebrnu medalju na svjetskom i europskom prvenstvu.
Tijekom karijere profilirao se kao specijalist za obranu, a više od desetljeća bio je nezamjenjiv član reprezentacije.
Na klupskoj razini igrao je još za Atlético Madrid, PSG i Füchse Berlin.
Klub mu je uručio prigodan poklon, uramljeni dres s omiljenim brojem 10 te buket cvijeća, a na parketu mu se pridružila i obitelj.
Lijep je to način oprostiti se od obrambenog specijalca čiji je doprinos nerijetko ostajao neprimijećen.
