SAN PRVAKA HRVATSKE

FOTO Projekt nove Kantride je dobio svjetsko priznanje! Evo kako bi stadion trebao izgledati

Projekt novog stadiona Kantrida dobio svjetsku nominaciju, ali je put do realizacije još dug zbog administrativnih prepreka. Građani podijeljeni oko planiranih nebodera
FOTO Projekt nove Kantride je dobio svjetsko priznanje! Evo kako bi stadion trebao izgledati
Projekt o kojem navijači HNK Rijeke sanjaju više od desetljeća dobio je značajnu međunarodnu potvrdu. Najnoviji idejni projekt novog stadiona na Kantridi, koji potpisuje riječki studio ZDL arhitekti, nominiran je za prestižnu svjetsku nagradu, čime je ponovno u fokus javnosti stavljena tema povratka na jednu od najljepših nogometnih lokacija u Europi. Iako je priznanje stiglo, put do prve utakmice na novom stadionu i dalje je dug i ovisi o rješavanju administrativnih prepreka koje su kočile i ranije pokušaje. | Foto: HNK Rijeka
