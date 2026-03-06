FOTO Projekt nove Kantride je dobio svjetsko priznanje! Evo kako bi stadion trebao izgledati

Projekt novog stadiona Kantrida dobio svjetsku nominaciju, ali je put do realizacije još dug zbog administrativnih prepreka. Građani podijeljeni oko planiranih nebodera
Projekt o kojem navijači HNK Rijeke sanjaju više od desetljeća dobio je značajnu međunarodnu potvrdu. Najnoviji idejni projekt novog stadiona na Kantridi, koji potpisuje riječki studio ZDL arhitekti, nominiran je za prestižnu svjetsku nagradu, čime je ponovno u fokus javnosti stavljena tema povratka na jednu od najljepših nogometnih lokacija u Europi. Iako je priznanje stiglo, put do prve utakmice na novom stadionu i dalje je dug i ovisi o rješavanju administrativnih prepreka koje su kočile i ranije pokušaje.
Vijest o nominaciji objavio je sam arhitektonski studio na čelu s glavnim arhitektom Sinišom Zdjelarom. Projekt je nominiran za nagradu World Stadiums and Arenas Awards 2026, i to u kategoriji za izniman angažman zajednice i društveni utjecaj. Ova nominacija stavlja riječki projekt uz bok najvećim svjetskim sportskim objektima, prepoznajući ga ne samo kao sportsku infrastrukturu, već i kao katalizator društvene povezanosti i jačanja kulturnog identiteta. Svečana dodjela održat će se prvog travnja 2026. godine u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.
"Ponosni smo što je prepoznata naša vizija stadiona koji nadilazi sportsku infrastrukturu i postaje snažan simbol identiteta. U bliskoj suradnji s HNK Rijeka oblikovali smo mjesto koje na jedinstven način povezuje sport, grad, more i ljude", poručili su iz studija ZDL.
Najnovije rješenje, predstavljeno u prosincu 2023. godine, donosi potpuno novi koncept u odnosu na ranije planove. Travnjak je rotiran za 90 stupnjeva i postavljen u smjeru sjever-jug. Stadion će imati kapacitet veći od dvanaest tisuća sjedećih mjesta i zadovoljavat će stroge standarde Uefine četvrte kategorije, što bi omogućilo odigravanje utakmica Lige prvaka i reprezentacije. Najvažniji element starog stadiona, legendarne stijene, bit će sačuvane i integrirane u konstrukciju sjeverne tribine, koja će tradicionalno biti dom najvatrenijih navijača, Armade.
Vanjski izgled stadiona zamišljen je futuristički. Eliptični oblik spušta se od visoke Istarske ulice prema moru, a cjelokupna struktura s prepoznatljivim pilonom u obliku slova V trebala bi vizualno podsjećati na brod s veslima i naglašenim pramcem. Noću je predviđeno osvjetljenje u klupskim bojama, što bi dodatno naglasilo pomorsku simboliku.
Cijeli projekt, nazvan "Multifunkcionalni kompleks Stadion Kantrida", procijenjen je na više od 150 milijuna eura. Plan je da se financira privatnim kapitalom, a konzorcij od šest tvrtki, uključujući Black Kite E&C Investment Fund iz Luksemburga i domaći Kamgrad, financirao bi izgradnju stadiona. Zauzvrat bi dobili pravo gradnje popratnih komercijalnih sadržaja, što je ujedno i najsporniji dio projekta.
Uz stadion je, naime, planirana gradnja hotela s pet etaža i oko dvjesto soba te tri stambeno-poslovna nebodera. Najviši od njih imao bi 35 katova i dosezao bi visinu od 116 metara, čime bi postao druga najviša zgrada u Hrvatskoj. Upravo je gradnja nebodera izazvala otpor dijela javnosti, a građanska inicijativa "Za stadion bez nebodera!" prikupila je više od tri tisuće potpisa protiv takvog plana. Međutim, bez pratećih objekata, privatni investitori vjerojatno ne bi imali interes financirati isključivo sportski objekt.
