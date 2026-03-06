FOTO Projekt nove Kantride je dobio svjetsko priznanje! Evo kako bi stadion trebao izgledati

Vijest o nominaciji objavio je sam arhitektonski studio na čelu s glavnim arhitektom Sinišom Zdjelarom. Projekt je nominiran za nagradu World Stadiums and Arenas Awards 2026, i to u kategoriji za izniman angažman zajednice i društveni utjecaj. Ova nominacija stavlja riječki projekt uz bok najvećim svjetskim sportskim objektima, prepoznajući ga ne samo kao sportsku infrastrukturu, već i kao katalizator društvene povezanosti i jačanja kulturnog identiteta. Svečana dodjela održat će se prvog travnja 2026. godine u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. | Foto: HNK Rijeka