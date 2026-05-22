FOTO Prvi glasnik ljeta: Yamal ima novu djevojku. Šuškalo se da je zbog njega prekinula vezu

Ljubavna bomba u Barceloni! Mlada nogometna zvijezda Lamine Yamal (18) u vezi s atraktivnom influencericom Inés García. Šuškanja su počela s lajkovima na društvenim mrežama, a kulminirala su javnim pojavljivanjima i šokantnim izjavama prijatelja
Mlada zvijezda Barcelone i španjolske reprezentacije, Lamine Yamal, već je s 18 godina navikao na pritisak na nogometnom terenu, no sada se suočava i s onim medijskim koji neumoljivo prati svaki njegov korak izvan terena.
U središtu pozornosti našao se njegov ljubavni život, a čini se da je srce jednog od najtalentiranijih nogometaša svijeta osvojila atraktivna influencerica iz Seville, Inés García.
Ono što je započelo kao tiho šuškanje na društvenim mrežama preraslo je u pravu medijsku priču, potkrijepljenu javnim pojavljivanjima i nesmotrenim izjavama prijatelja.
Inés García mlada je kreatorica sadržaja iz Seville koja je u kratkom roku postala jedna od najbrže rastućih influencerica u Španjolskoj.
Svojom estetikom i fokusom na modu i životni stil privukla je vojsku pratitelja, s više od pola milijuna na TikToku i preko 150.000 na Instagramu.
Njezin profil ispunjen je objavama koje prikazuju elegantne odjevne kombinacije za posebne prigode, modne trendove, ali i isječke s putovanja i iz privatnog života.
Nedavno se okušala i u poduzetničkim vodama, lansiravši projekt "Coco", liniju haljina stvorenu u suradnji s modnim brendom Closet Barcelona.
Sve do nedavno, Inés je svoj privatni život uspješno držala podalje od očiju javnosti, no veza s nogometnom superzvijezdom katapultirala je njezino ime na naslovnice španjolskih zabavnih medija.
Glasine o romansi počele su se širiti nakon što su obožavatelji primijetili suptilne interakcije na društvenim mrežama, gdje su se Lamine i Inés međusobno pratili i lajkali objave.
Ključni trenutak dogodio se tijekom prijenosa uživo Kings League, kada je Yamalov bliski prijatelj Souhaib slučajno spomenuo ime "Inés", nakon čega je Yamalov rođak Mohamed izgledao vidno zbunjeno, kao da je upravo otkrivena velika tajna.
Nagađanja su eksplodirala nakon što je španjolski influencer Javi Hoyos podijelio snimke para kako napušta ekskluzivni restoran La Cúpula del Garraf blizu Barcelone.
Viđeni su kako ulaze u isti kombi zajedno s Yamalovim suigračem Fermínom Lópezom i njegovom djevojkom.
Nedugo zatim, pojavile su se fotografije na kojima par šeće držeći se za ruke ulicama Grčke, što je dodatno potpirilo vatru.
Iako službene potvrde još nije bilo, zajednički dolazak i poziranje fotografima na Barceloninoj proslavi naslova prvaka u Castelldefelsu mnogi su protumačili kao konačnu potvrdu njihove veze.
Povezanost s Yamalom donijela je Inés i neželjenu pažnju.
Društvenim mrežama proširila se nepotvrđena priča da je influencerica ostavila svog dugogodišnjeg dečka upravo zbog nogometaša.
Tvrdnje su išle toliko daleko da je navodno prekinula petogodišnju vezu nakon što joj se Yamal javio, što je izazvalo lavinu negativnih komentara. Suočena s optužbama, Inés je odlučila reagirati videom na društvenim mrežama.
- U kojem se trenutku na Twitteru ili bilo gdje drugdje pojavila informacija da sam bila u petogodišnjoj vezi sa svojim prijateljem Gonzalom i da sam ga ostavila zbog nekog drugog? - upitala je u videu, odbacujući tvrdnje kao besmislice.
- Iskreno, nema smisla. Ne znam odakle izvlačite sve što izmislite. Nula dokaza i nula logike - dodala je, jasno dajući do znanja da su priče o prevari lažne.
Ovo nije prvi put da je ljubavni život mladog nogometaša tema medija.
Prije Inés, Yamal je bio u vrlo javnoj vezi s argentinskom pop zvijezdom Nicki Nicole, koja je prekinuta početkom sezone.
Povezivali su ga i s drugim poznatim djevojkama, no te glasine nikada nisu potvrđene.
Dok se oporavlja od ozljede mišića i priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, Yamal se, osim s loptom, mora nositi i s teretom slave koji sa sobom nosi ogroman interes javnosti za svaki aspekt njegovog života.
(*uz korištenje AI-ja)
