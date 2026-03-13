Obavijesti

IDE JAKO

FOTO Prvu damu Hajduk TV-a ni gips nije zaustavio u teretani

Poznata voditeljica Hajduk TV-a, kineziologinja i fitness trenerica, Bruna Karla Bosnić, još je jednom dokazala da je za nju odustajanje nepoznat pojam. S gipsom na ruci diže utege kao od šale
Bruna Karla Bosnić aktivna je u području medija i fitnessa. Rođena je 1995. godine, a radi kao voditeljica Hajduk Digital TV-a i fitness trenerica. Njen profesionalni put obilježen je radom u oba navedena područja te interesom za zdrav život. | Foto: Instagram
Bruna Karla Bosnić aktivna je u području medija i fitnessa. Rođena je 1995. godine, a radi kao voditeljica Hajduk Digital TV-a i fitness trenerica. Njen profesionalni put obilježen je radom u oba navedena područja te interesom za zdrav život. | Foto: Instagram
