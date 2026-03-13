FOTO Prvu damu Hajduk TV-a ni gips nije zaustavio u teretani

Poznata voditeljica Hajduk TV-a, kineziologinja i fitness trenerica, Bruna Karla Bosnić, još je jednom dokazala da je za nju odustajanje nepoznat pojam. S gipsom na ruci diže utege kao od šale
Bruna Karla Bosnić aktivna je u području medija i fitnessa. Rođena je 1995. godine, a radi kao voditeljica Hajduk Digital TV-a i fitness trenerica. Njen profesionalni put obilježen je radom u oba navedena područja te interesom za zdrav život.
Navijači Hajduka nadavno su na njoj primijetili gips na ruci, ali ona je odmah pokazala da za nju nema stajanja. S gipsom je bila u teretani.
"Svi: Bruna nemoj. Bruna: glavom kroz zid. Tako vam je za sve u životu… Hvala svima na porukama, bit će to sve dobro. To je samo komadić gipsa!", napisala je uz video i time poslala snažnu poruku o ustrajnosti.
Brunina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija njezinih pratitelja, kojih na Instagramu broji preko petnaest tisuća. U komentarima su se nizale poruke podrške i divljenja, poput "savršeno", "Gips" uz emotikone mišića te brojne pohvale za njezinu mentalnu i fizičku snagu. Jedna pratiteljica duhovito je poručila: "Zamotat cemo kumpir i kvasinu", aludirajući na tradicionalne dalmatinske metode liječenja.
Interes za tjelesnu aktivnost i sport potaknuo je Brunu Karlu da upiše Kineziološki fakultet u Splitu. Tijekom studija usvojila je znanja o funkcioniranju ljudskog tijela i principima treninga, a posebno se usmjerila na područje kondicijske pripreme sportaša.
Karijerni put nastavila je razvijati i u medijskom prostoru. U ulozi voditeljice Hajduk Digital TV-a predstavlja sadržaje posvećene splitskom klubu, među kojima su intervjui i različiti prilozi. S vremenom je postala jedno od prepoznatljivih lica kanala, uspješno spajajući interes za sport s profesionalnim novinarskim pristupom.
Uz rad na televiziji, Bruna je prisutna i u online fitness zajednici. Na svom Instagram profilu redovito dijeli sadržaje koji odražavaju njezin aktivan način života te ga koristi kao prostor za savjete o vježbanju, motivacijske poruke i primjere treninga. Kroz objave svojim pratiteljima pruža uvid u vlastite treninge i razmišljanja o pristupu fitnessu.
Djeluje i kao autorica tekstova na fitness portalu, gdje objavljuje edukativne članke o treningu i zdravom načinu života. U jednom od tekstova, posvećenom četirima osnovnim principima kretanja, ističe važnost redovite tjelesne aktivnosti, naglašavajući kako je „čovjek stvoren za kretanje i aktivan život“. Također upozorava na negativne posljedice sjedilačkog načina života te na utjecaj društvenih mreža koje, prema njezinu mišljenju, često promiču nerealne standarde i ponekad potiču izvođenje potencijalno štetnih vježbi.
