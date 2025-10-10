FOTO 'Rafa, pa što je ovo?': Nadal izgleda neprepoznatljivo

Nadal šokirao fanove tankom kosom! Kralj zemlje suočava se s ćelavošću unatoč transplantaciji. Hoće li obrijati glavu kao Agassi ili prihvatiti novi izgled
Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal (39), godinama je bio poznat po svom razornom forhendu i po bujnoj, tamnoj kosi koju je na terenu obuzdavao prepoznatljivom znojnicom. No, posljednje fotografije španjolske legende izazvale su pravu buru na društvenim mrežama, a u fokusu nije bio reket, već njegovo vlasište koje pokazuje znakove uznapredovale ćelavosti.
U ranim danima karijere, između 2006. i ranih 2010-ih, Nadalova duga kosa bila je njegov zaštitni znak.
Nedavna fotografija s obožavateljicom na njegovoj akademiji na Mallorci postala je viralna i potaknula lavinu komentara. Fanovi su bili gotovo jednoglasni u svojim savjetima.
Međutim, kako se približavao 30. godini, fanovi su primijetili značajne promjene. Kosa mu se počela prorjeđivati na tjemenu, a zalisci su postajali sve izraženiji.
Stručnjaci se slažu da je uzrok androgenetska alopecija, odnosno uobičajena muška ćelavost, koja pogađa više od 80 % muškaraca. Unatoč nagađanjima da su za gubitak kose krivi stres ili nošenje znojnice, pravi uzrok leži u genetici i hormonima.
Kako bi se suprotstavio gubitku kose, Nadal se navodno 2016. godine podvrgnuo transplantaciji kose u jednoj madridskoj klinici.
Mediji su izvijestili da je zahvat trajao 10 sati te da mu je presađeno oko 4.500 folikula metodom FUE (Follicular Unit Extraction).
Riječ je o modernoj tehnici kod koje se pojedinačni folikuli dlake uzimaju s donorskog područja (obično stražnji dio glave) i usađuju na područja zahvaćena ćelavošću.
Cijeli postupak navodno je koštao oko 9.000 €.
Rezultati su isprva bili impresivni.
Već 2017. i 2018. godine Nadalova kosa izgledala je znatno gušće.
Međutim, kako transplantacija ne zaustavlja napredovanje genetske ćelavosti na postojećoj, netretiranoj kosi, problem se vratio.
Danas je njegovo vlasište ponovno vidljivo, a kosa na tjemenu i prednjem dijelu izrazito je rijetka.
"Rafa, brate, nabavi tu tursku transplantaciju kose", "Vrijeme je da prihvatiš ćelavost" i "Obrij to i izgledat ćeš puno bolje, kao Jason Statham", samo su neke od poruka na društvenim mrežama.
Mnogi su ga pozvali da slijedi primjer teniske legende Andrea Agassija, koji je na vrhuncu karijere obrijao glavu i stvorio novi, prepoznatljiv imidž.
