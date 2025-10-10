FOTO 'Rafa, pa što je ovo?': Nadal izgleda neprepoznatljivo

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal (39), godinama je bio poznat po svom razornom forhendu i po bujnoj, tamnoj kosi koju je na terenu obuzdavao prepoznatljivom znojnicom. No, posljednje fotografije španjolske legende izazvale su pravu buru na društvenim mrežama, a u fokusu nije bio reket, već njegovo vlasište koje pokazuje znakove uznapredovale ćelavosti. | Foto: nph / Alterphotos