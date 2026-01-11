FOTO Raphinha s maskotom, Yamal u opuštenom stilu. Ovako je Barcelona proslavila trofej

Barcelona je pobjedom protiv Real Madrida (3-2) osvojila još jedan trofej, španjolski Superkup, a nakon utakmice u Saudijskoj Arabiji uslijedilo je veliko slavlje katalonskog kluba
S kapetanskom trakom oko ruke trofej je podigao Ronald Araujo
Dok se dvostruki strijelac Raphinha zaigrao s maskotom
A na travnjak se spustio slaviti i predsjednik kluba Joan Laporta
Lamine Yamal poznat je kao igrač koji voli proslave
A dok jedni slave, drugi tuguju. Vinicius Junior odigrao je odličnu utakmicu, ali suigrači ga nisu ispratili...
