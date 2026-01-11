Obavijesti

FOTO Raphinha s maskotom, Yamal u opuštenom stilu. Ovako je Barcelona proslavila trofej

Barcelona je pobjedom protiv Real Madrida (3-2) osvojila još jedan trofej, španjolski Superkup, a nakon utakmice u Saudijskoj Arabiji uslijedilo je veliko slavlje katalonskog kluba
Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona v Real Madrid
