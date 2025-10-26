FOTO Lunin u trenirci došao na vjenčanje, Yamal posjetio Lijepu našu, Endrick ima bračni ugovor

Lunin je na vjenčanje došao u trenirci, Raphinha je s djevojkom prvo dugo bio prijatelj, Yamal je s pjevačicom posjetio Hrvatsku, a ter Stegen je tri mjeseca nakon razvoda prohodao s novom djevojkom...
Real Madrid i Barcelona veliki su rivali u svjetskim okvirima, ne samo španjolskim, a potezi njihovih igrača gledaju se s povećalom.
Thibaut Courtois jedan je od najboljih golmana svijeta, a njegovo srce osvojila je prelijepa Izraelka Mishel Gerzig s kojom se vjenčao u lipnju 2023.
Par ima i zajedničku kćer Ellie koja se rodila u kolovozu 2024.
Brazilac Raphinha u braku je s Nataliom Rodrigues Belloli, s kojom ima i sina rođenog 2023.
Raphinha je svoju djevojku upoznao još 2013., ali prvo su bili prijatelji, a osam godina nakon ušli su u ljubavnu vezu.
U prosincu 2022. su se vjenčali, a zajedno imaju sina Gaela
Jude Bellingham i Ashlyn Castro relativno su kratko u ljubavnoj vezi, barem po onome što javnost zna. Viđeni su zajedno na večeri nakon utakmice Reala i RB Salzburga, a nedugo potom bila je u VIP loži Santiago Bernabeua gdje je utakmicu gledala zajedno s Judeovim roditeljima
Iako se trude malo sakriti svoj odnos, vidjeli su ih zajedno i na odmoru gdje su razmjenjivali nježnosti.
Javnosti je vrlo poznata veza Laminea Yamala i Nicki Nicole. Par je bio čak i u Hrvatskoj na kraćem odmoru, a pjevačica je trenutke iz helikoptera podijelila na Instagramu
Nagađalo se ranije o tome da je dvojac prekinuo nakon svega 13 dana veza, ali čini se da su ponovno zajedno. Nicole je čest gost na utakmicama Barcelone
Odnos Realovog napadača Endricka i Gabriely Mirande zabavlja nogometnu javnost već neko vrijeme. Veza im je poznata po tome što su potpisali ugovor u koji su ubacili zanimljive stavke.
Primjerice, zabranjeno im je svađati se u javnosti, moraju si govoriti "volim te", a ne smiju ni drastično mijenjati ponašanje. Kazna za kršenje ugovora je kupovanje poklona ili ispunjavanje partnerovih želja
Frankie de Jong ljubi Nizozemku Mikky Kiemeney s kojom ima i dva sina. Bivša je profesionalna hokejašica i modna dizajnerica, a s de Jongom je od početka njegove karijere.
Federico Valverde i Mina Bonino poznati su par koji je zajedno već pet godina. Zbog Mine je Federico udario igrača Villarreala Alexa Baenu koji ga je provocirao i spominjao probleme Mine s trudnoćom.
Urugvajac i Argentinka imaju dvoje djece.
Realov drugi golman Andriy Lunin od 2015. je u vezi s Anastasijom Tamazovom, a par se 2021. oženio u civilnoj ceremoniji na koju je Lunin došao u trenici
Supruga je Ukrajincu stalna podrška, a nerijetko je viđena i u njegovom dresu.
Od lipnja ove godine ter Stegen je u vezi s Onom Sellares, a vezu su potvrdili fotografijama s odmora u Grčkoj. Zanimljivo, ter Stegen se u ožujku 2025. rastao s Danielom Jehle s kojom je osam godina bio u braku, a čak 10 u vezi
