IZABRANICE REALOVACA I KATALONACA

FOTO Lunin u trenirci došao na vjenčanje, Yamal posjetio Lijepu našu, Endrick ima bračni ugovor

Lunin je na vjenčanje došao u trenirci, Raphinha je s djevojkom prvo dugo bio prijatelj, Yamal je s pjevačicom posjetio Hrvatsku, a ter Stegen je tri mjeseca nakon razvoda prohodao s novom djevojkom...
