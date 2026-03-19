FOTO Realov as ponovo je solo. S manekenkom će ostati 'frend'

Ljubavnoj priči Trenta Alexander-Arnolda i modela Estelle Behnke došao je kraj. Nakon 18 mjeseci veze, koja je započela nakon njegovog transfera iz Liverpoola u Real, par je odlučio krenuti odvojenim putevima
Estelle je bila njegova najveća podrška tijekom prilagodbe na život u Španjolskoj i sjedila je uz njegovu obitelj na svečanom predstavljanju na stadionu Santiago Bernabéu, no čini se da pritisak njihovih globalnih karijera bio prevelik teret za vezu.
Vijest o prekidu potvrdili su izvori bliski paru, navodeći da je odluka bila obostrana i prijateljska, unatoč tome što je bila teška za oboje. Estelle (25) je u međuvremenu prestala pratiti engleskog reprezentativca (27) na Instagramu i uklonila zajedničke fotografije, što je u današnjem svijetu jasan signal da je romansa gotova. S druge strane, Trent nju i dalje prati na društvenim mrežama, a britanski mediji pišu kako je ponovno aktivan na ekskluzivnoj aplikaciji za upoznavanje Raya, rezerviranoj za poznate i slavne.
Iako se činilo da cvjetaju ruže, osobito nakon što je Estelle bila uz njega tijekom velikog životnog koraka i preseljenja u Madrid, par se suočio s realnošću pretrpanih rasporeda. Prema izvorima koje citira The Sun, odluka o prekidu donesena je uz puno poštovanja i ljubavi.
Ovaj prekid dolazi u teškom periodu za Alexander-Arnolda, čija je debitantska sezona u dresu "kraljevskog kluba" obilježena s dvije ozljede koje su ga udaljile s terena i utjecale na njegovu formu. Odigrao je ukupno 23 utakmice za Real Madrid, a nestabilna forma dovela je u pitanje i njegovo mjesto u engleskoj reprezentaciji uoči Svjetskog prvenstva.
Prije veze s jednim od najpoznatijih nogometaša svijeta, Estelle Behnke već je gradila uspješnu karijeru modela i influencerice. Rođena 18. svibnja 2000. godine, ova 25-godišnjakinja se može pohvaliti obrazovanjem na prestižnim institucijama.
Završila je International School of Monaco, a potom studirala međunarodni marketing na Bayes Business School i King's College London. Njezin Instagram profil, @estellebke, prati više od 170.000 ljudi, gdje redovito objavljuje sadržaj vezan uz modu, ljepotu i luksuzna putovanja na destinacije poput Meksika, Maldiva i Venecije.
Njezin se broj pratitelja drastično povećao otkako je njezina veza s Trentom postala javna. Prije nego što su se upoznali, imala je oko 60.000 pratitelja, no slava koju donosi veza s nogometašem Reala učinila ju je globalno poznatim licem. Osim manekenstva, Estelle se bavi i humanitarnim radom kao ambasadorica u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Bliska je prijateljica s Alexandrom Saint Mleux, djevojkom vozača Formule 1 Charlesa Leclerca, s kojom dijeli strast prema modi i putovanjima.
Ljubavna priča Trenta i Estelle započela je u listopadu 2024. godine, samo mjesec dana nakon što je nogometaš prekinuo petomjesečnu vezu s Iris Law, kćeri slavnog glumca Judea Lawa. Zanimljivo je da su se i Trent i Estelle, kao i Trent i Iris, upoznali na snimanju kampanje za modni brend Guess Jeans, čiji su oboje bili ambasadori. Prvi znakovi romanse pojavili su se kada je Trent počeo lajkati njezine objave na Instagramu, a ubrzo su viđeni na romantičnim odmorima.
Par nije štedio na zajedničkim trenucima, a mediji su ih pratili na lokacijama poput ekskluzivnog Soho Farmhousea u Cotswoldsu, gdje noćenje stoji oko 7000 eura, te u luksuznom hotelu Aman u Veneciji, s cijenom od otprilike 1750 eura po noćenju. Bili su i česti gosti poznatih restorana, poput talijanskog Ciba u Cheshireu. Veza je postala službena i ozbiljna kada se Estelle pojavila na njegovom predstavljanju u Madridu, čime je potvrdila svoju ulogu važne osobe u njegovom životu. No, kako prenosi Daily Mail, idila nije potrajala.
