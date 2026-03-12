Obavijesti

GALERIJA S RUJEVICE

FOTO Rijeka pred očima Zlatka Dalića junački pala na Rujevici

Nogometaši Rijeke izgubili su od Strasbourga (1-2) na Rujevici, ali navijači Rijeke ponosni su na momčad. Utakmicu je gledao i hrvatski izbornik Zlatko Dalić na tribinama Rujevice
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Nogometaši Rijeke izgubili su od Strasbourga (1-2) na Rujevici, ali navijači Rijeke ponosni su na momčad. Utakmicu je gledao i hrvatski izbornik Zlatko Dalić na tribinama Rujevice | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
