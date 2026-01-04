FOTO Romano uživao u društvu legendarnih hrvatskih kapetana

Poznati talijanski novinar za nogometne transfere i influencer Fabrizio Romano u Milanu je posjetio dvije hrvatske legende Luku Modrića (40) i Darija Srnu (43). Razlog susreta nije poznat, ali u društvu nezaboravnih hrvatskih kapetana je uživao. Modrić ima odličnu sezonu u Milanu, a Srna, sportski direktor Šahtara, pridružio se dvojcu na sjeveru Italije.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

U objavi na Instagramu poznati novinar komplimentirao je naš duo.

- Sa Zlatnom loptom ulazak u 2026. Sjajno je bilo naći se s Lukom Modrićem i Darijom Srnom u Milanu. Oni su hrvatske legende današnjice i svakidašnjice.

Luka Modrić aktivni je reprezentativac i vodit će Hrvatsku kao kapetan po posljednji put na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Za 'vatrene' ima 194 nastupa i 28 zabijenih golova. Darijo Srna je također u klubu 100 sa 134 utakmice i 22 pogotka. Prije šest godina umirovio se od profesionalnog nogometa, a zadnje je igrao u Cagliariju.