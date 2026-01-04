Obavijesti

Sport

Komentari 0
FANTASTIČNI TRIO

FOTO Romano uživao u društvu legendarnih hrvatskih kapetana

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Romano uživao u društvu legendarnih hrvatskih kapetana
Foto: Fabrizio Romano/Instagram

Poznati novinar za najnovije glasine i transfere u nogometnom svijetu Fabrizio Romano našao se s legendarnim hrvatskim kapetanima Lukom Modrićem i Darijom Srnom te rekao kako je s njima sjajno ušao u godinu

Poznati talijanski novinar za nogometne transfere i influencer Fabrizio Romano u Milanu je posjetio dvije hrvatske legende Luku Modrića (40) i Darija Srnu (43). Razlog susreta nije poznat, ali u društvu nezaboravnih hrvatskih kapetana je uživao. Modrić ima odličnu sezonu u Milanu, a Srna, sportski direktor Šahtara, pridružio se dvojcu na sjeveru Italije.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

U objavi na Instagramu poznati novinar komplimentirao je naš duo.

- Sa Zlatnom loptom ulazak u 2026. Sjajno je bilo naći se s Lukom Modrićem i Darijom Srnom u Milanu. Oni su hrvatske legende današnjice i svakidašnjice.

Luka Modrić aktivni je reprezentativac i vodit će Hrvatsku kao kapetan po posljednji put na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Za 'vatrene' ima 194 nastupa i 28 zabijenih golova. Darijo Srna je također u klubu 100 sa 134 utakmice i 22 pogotka. Prije šest godina umirovio se od profesionalnog nogometa, a zadnje je igrao u Cagliariju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
UŽIVO Transferi: Istra je dovela pojačanje iz susjedne Slovenije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra je dovela pojačanje iz susjedne Slovenije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026