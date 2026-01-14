FOTO Ronaldov Audi šibenskih registracija završio u oglasniku: 'Mijenjam za stan u Zagrebu...'

Na popularnoj Facebook stranici za kupnju i prodaju na šibenskom području osvanuo je oglas koji je u trenu postao lokalni, ali i nacionalni hit. Razlog? Prodaje se automobil koji, prema tvrdnjama vlasnika, nije pripadao bilo kome, već jednom od najvećih nogometaša svih vremena, Cristianu Ronaldu. Riječ je o moćnom Audiju RS7 koji sada nosi šibenske registarske oznake i traži novog vlasnika, a ponuda je, u najmanju ruku, fleksibilna.

Od Madrida do Šibenika

Za one manje upućene, Audi RS7 nije tek obična limuzina. Ovaj model prava je cestovna zvijer u elegantnom odijelu, a pokreće ga četverolitreni V8 biturbo benzinski motor koji razvija impresivnih 560 konjskih snaga i 700 Nm okretnog momenta. Snaga se prenosi na sva četiri kotača putem čuvenog Quattro pogona i osmostupanjskog automatskog mjenjača, što mu omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za svega 3,9 sekundi. Maksimalna brzina elektronički je ograničena na 250 km/h, no jasno je da se radi o automobilu stvorenom za stazu, a ne samo za gradsku vožnju.

Foto: ŠIBENIK- prodaja,zamjena, kupnja, aukcija, poklon../Facebook

Prema navodima iz oglasa, automobil je proizveden 2018. godine i uvezen je iz Španjolske. Navodno je bio dio sponzorskog ugovora između Audija i Real Madrida, prema kojem su igrači "kraljevskog kluba" svake godine dobivali nove automobile na korištenje. Ronaldo je, kao najveća zvijezda, birao među najjačim modelima, a te je godine njegov izbor pao upravo na ovaj RS7. Prodavatelj kao dokaz navodi postojanje videozapisa na YouTubeu na kojem se vidi primopredaja ključeva, kao i podatke s CarVerticala koji prema broju šasije povezuju vozilo s Portugalcem. U to vrijeme nove su Audije dobili i Luka Modrić (SQ7) te Sergio Ramos (R8).

Cijena je pala, a ponuda je šarolika

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Ronaldov Audi našao na hrvatskom tržištu. Još 2022. godine bio je oglašen na jednoj domaćoj platformi, no tada je cijena iznosila osjetno viših 109.999 eura. Aktualni vlasnik sada traži 98.000 eura, no ono što oglas čini posebno zanimljivim su opcije zamjene.

Foto: ŠIBENIK- prodaja,zamjena, kupnja, aukcija, poklon../Facebook

"Može zamjena za zemljište u Dalmaciji, staru kuću u Dalmaciji, stan u Zagrebu ili Dalmaciji, brod, jedrilicu ili gliser. Može pod račun i jeftinije vozilo", stoji u oglasu koji je privukao veliku pažnju.

Čini se da je vlasnik otvoren za razne kombinacije, što ovu ponudu čini jedinstvenom. Bilo da ste kolekcionar, zaljubljenik u brze automobile ili jednostavno želite posjedovati komadić nogometne povijesti, prilika je tu. Potrebno je samo imati gotovo 100.000 eura ili, alternativno, atraktivnu nekretninu.