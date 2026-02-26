FOTO Armada: Gazi četnike! Pogledajte atmosferu u Rijeci, Cipranima su otvorili kavez...

Mnogi su navijači kasno ušli na stadion, dijelovi sjeverne i istočne tribine ostali su nepopunjeni, što i ne čudi s obzirom na to da su cijene ulaznica bile 34 eura za sjever, 56 za istok i od 76 do čak 130 za zapad. I za ovakvu priliku ipak puno previše. Ali daleko od toga da nije bilo vatreno, krajem prvog poluvremena sa sjevera se čulo "gazi, gazi, gazi četnike". | Foto: Josip Tolić/24sata