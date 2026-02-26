FOTO Armada: Gazi četnike! Pogledajte atmosferu u Rijeci, Cipranima su otvorili kavez...

RIJEKA - OMONIA U uzvratu šesnaestine finala Konferencijske lige skupilo se na stadionu hrvatskog prvaka bilo je podosta praznih sjedalica, vjerojatno zbog paprenih cijena ulaznica. Raspjevani Ciprani napravili su feštu još u gradu
Apel Armade da navijači dođu u što većem broju na uzvrat protiv Omonije, utakmicu koja odlučuje o putniku u osminu finala Konferencijske lige, nije sasvim urodio plodom.
Apel Armade da navijači dođu u što većem broju na uzvrat protiv Omonije, utakmicu koja odlučuje o putniku u osminu finala Konferencijske lige, nije sasvim urodio plodom.
Apel Armade da navijači dođu u što većem broju na uzvrat protiv Omonije, utakmicu koja odlučuje o putniku u osminu finala Konferencijske lige, nije sasvim urodio plodom.
Mnogi su navijači kasno ušli na stadion, dijelovi sjeverne i istočne tribine ostali su nepopunjeni, što i ne čudi s obzirom na to da su cijene ulaznica bile 34 eura za sjever, 56 za istok i od 76 do čak 130 za zapad. I za ovakvu priliku ipak puno previše. Ali daleko od toga da nije bilo vatreno, krajem prvog poluvremena sa sjevera se čulo "gazi, gazi, gazi četnike".
Ciprani nisu imali previše briga, došlo ih je na Kvarner 600-tinjak, a Rijeka se potrudila biti dobar domaćin pa im je otvorila krov kaveza na južnoj tribini.
Navijači Omonije dobro su se zabavljali tijekom poslijepodneva u središtu grada uz pjesmu i pokoju čašicu.
