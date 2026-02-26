Obavijesti

NAPETO NA KVARNERU

FOTO Armada: Gazi četnike! Pogledajte atmosferu u Rijeci, Cipranima su otvorili kavez...

RIJEKA - OMONIA U uzvratu šesnaestine finala Konferencijske lige skupilo se na stadionu hrvatskog prvaka bilo je podosta praznih sjedalica, vjerojatno zbog paprenih cijena ulaznica. Raspjevani Ciprani napravili su feštu još u gradu
Apel Armade da navijači dođu u što većem broju na uzvrat protiv Omonije, utakmicu koja odlučuje o putniku u osminu finala Konferencijske lige, nije sasvim urodio plodom. | Foto: Josip Tolić/24sata
