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NAPOKON KRAJ

FOTO Saga je gotova! Službeno je završio brak Wande i Icardija, sud odbio njene velike zahtjeve

Brak između argentinskog nogometaša Maura Icardija i televizijske osobe Wande Nare službeno je okončan. Sud u Milanu donio je konačnu presudu i u potpunosti odbacio njene zahtjeve za isplatom alimentacije
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FOTO Saga je gotova! Službeno je završio brak Wande i Icardija, sud odbio njene velike zahtjeve
Nakon gotovo dvije godine javne pravne bitke, talijansko pravosuđe stalo je na stranu bivšeg napadača pariškog PSG-a i Galatasaraya. Icardi je potvrdio da je sud napokon donio odluku o okončanju njihovog turbulentnog braka. | Foto: Instagram
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Nakon gotovo dvije godine javne pravne bitke, talijansko pravosuđe stalo je na stranu bivšeg napadača pariškog PSG-a i Galatasaraya. Icardi je potvrdio da je sud napokon donio odluku o okončanju njihovog turbulentnog braka. | Foto: Instagram
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