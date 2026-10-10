FOTO Saga je gotova! Službeno je završio brak Wande i Icardija, sud odbio njene velike zahtjeve

Brak između argentinskog nogometaša Maura Icardija i televizijske osobe Wande Nare službeno je okončan. Sud u Milanu donio je konačnu presudu i u potpunosti odbacio njene zahtjeve za isplatom alimentacije
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Nakon gotovo dvije godine javne pravne bitke, talijansko pravosuđe stalo je na stranu bivšeg napadača pariškog PSG-a i Galatasaraya. Icardi je potvrdio da je sud napokon donio odluku o okončanju njihovog turbulentnog braka.
| Foto: Instagram
Nakon gotovo dvije godine javne pravne bitke, talijansko pravosuđe stalo je na stranu bivšeg napadača pariškog PSG-a i Galatasaraya. Icardi je potvrdio da je sud napokon donio odluku o okončanju njihovog turbulentnog braka. |
Foto: Instagram
Nakon gotovo dvije godine javne pravne bitke, talijansko pravosuđe stalo je na stranu bivšeg napadača pariškog PSG-a i Galatasaraya. Icardi je potvrdio da je sud napokon donio odluku o okončanju njihovog turbulentnog braka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prema dostupnim podacima, Nara je u početku tražila nevjerojatnih 250.000 € mjesečno za vlastito uzdržavanje, kao i dodatnih 100.000 € na ime samog razvoda. Sud je ispitao te navode i utvrdio da poznata Argentinka raspolaže sa značajnim vlastitim prihodima i imovinom.
| Foto: DANIELE MASCOLO
Foto Instagram
Zbog njenih profesionalnih kvalifikacija i mogućnosti samostalnog financiranja, sutkinja je odbila sve zahtjeve. Uz to, sud je odbacio i njen poseban zahtjev za odštetom u kojem je tvrdila da je zbog braka žrtvovala vlastite karijerne prilike.
| Foto: DANIELE MASCOLO
Foto Instagram
Osim što je sud proglasio njene zahtjeve neosnovanima, donio je i odluku o sudskim troškovima koja dodatno ne ide u prilog bivšoj Icardijevoj partnerici.
| Foto: Instagram
U svojoj objavi na društvenim mrežama, nogometaš je istaknuo da mu sud vraća dvije trećine ukupnih pravnih troškova nastalih tijekom dugotrajnog postupka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je priča oko supružničke alimentacije ovime zatvorena, pravni sporovi bivšeg para u Italiji još uvijek traju. U Milanu se vodi potpuno odvojeni postupak koji se tiče poništenja prijenosa vlasništva nad vrijednim nekretninama i njihovog vraćanja u ruke sportaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok je sud u Milanu presudio u njegovu korist kada je u pitanju financiranje bivše supruge, Icardi vodi odvojenu pravnu bitku u domovini. Taj se proces izravno tiče uzdržavanja njihove dvije kćeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U Argentini su pravosudna tijela donijela odluke koje idu na štetu poznatog nogometaša. Tamošnji sud obvezao ga je na isplatu cjelokupnog duga za dječju alimentaciju koji se nakupio tijekom posljednjih osamnaest mjeseci.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram