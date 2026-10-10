FOTO Saga je gotova! Službeno je završio brak Wande i Icardija, sud odbio njene velike zahtjeve

Prema dostupnim podacima, Nara je u početku tražila nevjerojatnih 250.000 € mjesečno za vlastito uzdržavanje, kao i dodatnih 100.000 € na ime samog razvoda. Sud je ispitao te navode i utvrdio da poznata Argentinka raspolaže sa značajnim vlastitim prihodima i imovinom. | Foto: DANIELE MASCOLO