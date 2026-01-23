Obavijesti

Galerija

Komentari 3
ODMOR U PUSTINJI

FOTO Samo luksuz: Barbara Matić nakon duplog vjenčanja uživa na medenom mjesecu

Barbara Matić, olimpijska i svjetska prvakinja, nakon turbulentne godine obilježene prekidom zaruka i dvama vjenčanjima, uživa na medenom mjesecu u luksuznom Dubaiju
FOTO Samo luksuz: Barbara Matić nakon duplog vjenčanja uživa na medenom mjesecu
Olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska i europska prvakinja. Barbara Matić, splitska "atomska cura", ispisala je najljepše stranice hrvatskog džuda, a turbulentnu i povijesnu 2024. godinu zaokružila je na najljepši mogući način. | Foto: Instagram
1/52
Olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska i europska prvakinja. Barbara Matić, splitska "atomska cura", ispisala je najljepše stranice hrvatskog džuda, a turbulentnu i povijesnu 2024. godinu zaokružila je na najljepši mogući način. | Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026