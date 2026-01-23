FOTO Samo luksuz: Barbara Matić nakon duplog vjenčanja uživa na medenom mjesecu

Barbara Matić, olimpijska i svjetska prvakinja, nakon turbulentne godine obilježene prekidom zaruka i dvama vjenčanjima, uživa na medenom mjesecu u luksuznom Dubaiju
Olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska i europska prvakinja. Barbara Matić, splitska "atomska cura", ispisala je najljepše stranice hrvatskog džuda, a turbulentnu i povijesnu 2024. godinu zaokružila je na najljepši mogući način.
Olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska i europska prvakinja. Barbara Matić, splitska "atomska cura", ispisala je najljepše stranice hrvatskog džuda, a turbulentnu i povijesnu 2024. godinu zaokružila je na najljepši mogući način.
Olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska i europska prvakinja. Barbara Matić, splitska "atomska cura", ispisala je najljepše stranice hrvatskog džuda, a turbulentnu i povijesnu 2024. godinu zaokružila je na najljepši mogući način.
Nakon što je pokorila sportski svijet, posvetila se privatnom životu, a sretne trenutke sada proživljava sa suprugom Filipom Đinovićem, s kojim je nedavno provela medeni mjesec u egzotičnom Dubaiju.
Nakon što su jedno drugome izrekli sudbonosno "da" na čak dvije ceremonije, Barbara i njezin suprug, također džudaš i džudo sudac, Filip Đinović, uputili su se u Ujedinjene Arapske Emirate.
U siječnju 2026. godine zamijenili su tatami luksuzom Dubaija, gdje su uživali u zasluženom odmoru.
Par je iskusio sve čari modernog velegrada, od romantičnih večera s pogledom na monumentalni Burj Khalifu do adrenalinske pustinjske avanture.
Ipak, ni na odmoru najbolja hrvatska sportašica nije zaboravila na svoje diplomatske dužnosti.
Tijekom boravka bila je počasna gošća u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske, gdje se susrela s hrvatskim predstavnicima i još jednom potvrdila status velike sportske ambasadorice.
Ljubavnu priču okrunili su s dva vjenčanja krajem 2025. godine.
Prva, klasična i elegantna ceremonija održana je sredinom listopada u njezinu rodnom Splitu, u predivnom ambijentu luke ispred hotela Ambasador.
Nekoliko tjedana kasnije, slavlje se preselilo u Filipov rodni Beograd.
Za tu prigodu Barbara je odabrala ležerniju, ali jednako elegantnu kombinaciju bijele bluze i duge suknje, pokazavši da se jednako dobro snalazi u vjenčanici i kimonu.
No, put do bračne sreće nije bio bez prepreka.
Prije nego što je upoznala Filipa, Barbara je bila u šestogodišnjoj vezi s Franom Vugdelijom, kojeg je upoznala tijekom studija na splitskom FESB-u.
Par se zaručio 2024. godine u Londonu, a Barbara je kasnije kroz šalu prepričavala kako je umalo "pokvarila" romantičnu prosidbu na mostu jer je baš u ključnom trenutku morala na toalet.
Iako su planirali veliko vjenčanje za 2025., njihova je veza pukla. Barbara je potvrdila prekid, navodeći kako su odlučili krenuti svatko svojim putem, što je bio težak, ali ispravan korak prema novoj životnoj fazi.
Ime Barbare Matić zlatnim je slovima upisano u povijest.
Njezin sportski put, koji je započeo u atomskom skloništu na splitskim Pujankama pod vodstvom trenera Vladimira Preradovića, kulminirao je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., gdje je osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju za hrvatski džudo.
Nakon razočaravajućeg petog mjesta u Tokiju, u Pariz je stigla kao svjetski broj jedan i ispunila svoj san.
Uz olimpijsko zlato, dvostruka je svjetska prvakinja iz Budimpešte (2021.) i Taškenta (2022.), a naslovu je dodala i svjetsku broncu iz Dohe (2023.).
U Zagrebu je 2024. postala i europska prvakinja, zaokruživši kolekciju najsjajnijih odličja.
Njezina dominacija nije slučajnost; ona je plod dugogodišnjeg rada, odricanja i nevjerojatne mentalne snage koja ju je pretvorila u jednu od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena.
Uz sve sportske uspjehe, Barbara je i diplomirana inženjerka elektrotehnike, dokazujući da se vrhunski sport i obrazovanje mogu uspješno uskladiti.
- Znala sam da mogu biti olimpijska pobjednica, ali bojala sam se to reći naglas. Iza mene je stajalo puno ljudi, ali na kraju sam ja morala odraditi posao na tatamiju. I uspjela sam. Dugo smo i ja i Hrvatska ovo čekali - izjavila je nakon pariške pobjede.
