ODMARA U ITALIJI FOTO Šarapova oduševila figurom. Vratila se na svoje omiljeno mjesto za odmor

Marija Šarapova jedna je od tek nekolicine tenisačica u povijesti koje su osvojile karijerni Grand Slam, s ukupno pet osvojenih najvećih turnira. Svjetsku pozornost privukla je sa samo 17 godina kada je senzacionalno osvojila Wimbledon 2004. godine pobijedivši Serenu Williams. Karijeru joj je u kasnijoj fazi obilježila 15-mjesečna suspenzija zbog meldonija, nakon čega se vratila tenisu, da bi se konačno umirovila 2020. godine.