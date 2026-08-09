FOTO Sjajna priča tinejdžera! Slikao se s Modrićem prije 10 godina, a sad s njim zaigrao

Prije deset godina Christian Comotto bio je tek dječak koji se fotografirao s Lukom Modrićem, nogometašem kojem se divio. Danas, s 18 godina, mladi veznjak Milana doživio je trenutak koji je tada mogao samo sanjati – zaigrao je uz svog idola i to u ulozi njegova suigrača.

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Comotto je priliku dobio u prijateljskom susretu protiv Chelseaja, u kojem su i on i Modrić krenuli od prve minute. Dvojica veznjaka našla su se zajedno u sredini terena, a fotografija iz djetinjstva dobila je potpuno novo značenje. Iako je Milan utakmicu završio uvjerljivim porazom 3:0, rezultat je za mladog Talijana pao u drugi plan. Susret protiv engleskog velikana bio je dio Milanovih ljetnih priprema, tijekom kojih je klub priliku pružio nekolicini svojih mladih igrača.

Foto: Willy Kurniawan

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Comotto dijelio teren upravo s Modrićem. Hrvatski kapetan prošlog je ljeta stigao u Milan, a nakon što se nametnuo kao važan dio momčadi, nedavno je produžio suradnju s talijanskim klubom za još jednu sezonu.

Nakon utakmice Comotto je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj je kao dijete pozirao s Modrićem. Uz nju je kratko napisao: "Snovi se ostvaruju."

Od trenutka kada je kao dječak stajao pokraj svog nogometnog uzora do zajedničkog nastupa u dresu Milana prošlo je deset godina. Danas između njih postoji 23 godine razlike, ali na terenu su barem na jednu večer bili samo dvojica veznjaka u istoj momčadi. Za Comotta je to, bez obzira na Milanov poraz, zasigurno jedan od najposebnijih trenutaka dosadašnje karijere.