Comotto je kao dječak sanjao igranje uz Modrića, a sada je s njim zaigrao za Milan. Iako je Chelsea slavio 3-0, mladi Talijan poručio je da se snovi ipak ostvaruju
FOTO Sjajna priča tinejdžera! Slikao se s Modrićem prije 10 godina, a sad s njim zaigrao
Prije deset godina Christian Comotto bio je tek dječak koji se fotografirao s Lukom Modrićem, nogometašem kojem se divio. Danas, s 18 godina, mladi veznjak Milana doživio je trenutak koji je tada mogao samo sanjati – zaigrao je uz svog idola i to u ulozi njegova suigrača.
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Comotto je priliku dobio u prijateljskom susretu protiv Chelseaja, u kojem su i on i Modrić krenuli od prve minute. Dvojica veznjaka našla su se zajedno u sredini terena, a fotografija iz djetinjstva dobila je potpuno novo značenje. Iako je Milan utakmicu završio uvjerljivim porazom 3:0, rezultat je za mladog Talijana pao u drugi plan. Susret protiv engleskog velikana bio je dio Milanovih ljetnih priprema, tijekom kojih je klub priliku pružio nekolicini svojih mladih igrača.
Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Comotto dijelio teren upravo s Modrićem. Hrvatski kapetan prošlog je ljeta stigao u Milan, a nakon što se nametnuo kao važan dio momčadi, nedavno je produžio suradnju s talijanskim klubom za još jednu sezonu.
Nakon utakmice Comotto je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj je kao dijete pozirao s Modrićem. Uz nju je kratko napisao: "Snovi se ostvaruju."
Od trenutka kada je kao dječak stajao pokraj svog nogometnog uzora do zajedničkog nastupa u dresu Milana prošlo je deset godina. Danas između njih postoji 23 godine razlike, ali na terenu su barem na jednu večer bili samo dvojica veznjaka u istoj momčadi. Za Comotta je to, bez obzira na Milanov poraz, zasigurno jedan od najposebnijih trenutaka dosadašnje karijere.
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