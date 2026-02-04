FOTO Skinula se i raspametila NFL zvijezde: 'I ja bih skakao'

Sydney Sweeney lansirala liniju donjeg rublja SYRN i otkrila kakvog partnera traži. Američke sportske zvijezde odmah reagirale na društvenim mrežama
Američka glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog nove uloge. Zvijezda serije "Euforija" lansirala je vlastitu liniju donjeg rublja SYRN, a provokativnom kampanjom i iskrenim intervjuom u kojem je otkrila kakvog partnera traži, izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama, posebice među sportašima. Nekoliko istaknutih NFL igrača nije gubilo vrijeme te su javno pokušali privući njezinu pažnju.
| Foto: SYRN / Instagram
U velikom intervjuu za Cosmopolitan, kojim je promovirala svoj novi poslovni pothvat, Sweeney je detaljno opisala svoj idealan tip muškarca. Na listi poželjnih osobina našle su se one koje, kako kaže, odgovaraju njezinu aktivnom životnom stilu.
- Sportaš, otvoren i duhovit - započela je glumica, a potom dodala:
- Ja sam sportska cura, tako da se netko treba moći penjati na planine sa mnom, ići na skokove padobranom. I netko tko voli svoju obitelj. Volim takvog muškarca…
Njezine su riječi odjeknule internetom, a čini se da su ih najozbiljnije shvatili profesionalni sportaši koji su se prepoznali u opisu.
Prvi koji je javno reagirao bio je Puka Nacua (24), zvijezda Los Angeles Ramsa i jedan od najboljih wide receivera u NFL-u. Nacua je podijelio izjavu Sydney Sweeney na društvenoj mreži X (bivši Twitter) i uz nju kratko napisao: "Volim skokove padobranom."
Njegov komentar brzo je postao viralan, a obožavatelji su ga s oduševljenjem podržali u namjeri da osvoji glumicu. "Pudney. Učinimo to mogućim", "Samo naprijed, Puka" i "Pucaš na veliko! Poštujem to", samo su neki od komentara podrške.
Mnogi su istaknuli kako Nacua savršeno odgovara opisu - sportaš je, čini se duhovit, a poznato je i da je posvećen obitelji, s obzirom na to da je prošlog listopada dobio sina s bivšom djevojkom Hallie Aiono.
Nacua, međutim, nije jedini. Ubrzo mu se pridružio i Ray Davis, running back Buffalo Billsa. I on je podijelio glumičine izjave te poručio: "Vjerojatno mogu dodati skokove padobranom na svoju listu želja."
Ova javna udvaranja dolaze u vrijeme dok je ljubavni status Sydney Sweeney nepoznat. Posljednjih mjeseci povezuju je s glazbenim mogulom Scooterom Braunom, no ona tu vezu nikada nije potvrdila. U istom intervjuu priznala je koliko je teško održavati ljubavni život pod svjetlima reflektora.
- Ponekad pomislim da mogu raditi normalne stvari i otići na normalan spoj, a onda se to percipira na vrlo nenormalan način. Teško je donijeti odluku da želim iskusiti ljubav u očima javnosti. Još uvijek sve to pokušavam shvatiti - izjavila je.
Dok se ona nosi s izazovima slave, a njezina linija donjeg rublja SYRN, koja nudi čak 44 veličine, rasprodaje se u rekordnom roku, čini se da se red potencijalnih udvarača iz svijeta sporta samo povećava.
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto CARLOS JASSO/REUTERS
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net/
Foto Hutchins Photo
Foto Supplied by LMK / ipa-agency.net
