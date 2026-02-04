Obavijesti

SYDNEY PROVOCIRA SPORTAŠE

FOTO Skinula se i raspametila NFL zvijezde: 'I ja bih skakao'

Sydney Sweeney lansirala liniju donjeg rublja SYRN i otkrila kakvog partnera traži. Američke sportske zvijezde odmah reagirale na društvenim mrežama
FOTO Skinula se i raspametila NFL zvijezde: 'I ja bih skakao'
Američka glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog nove uloge. Zvijezda serije "Euforija" lansirala je vlastitu liniju donjeg rublja SYRN, a provokativnom kampanjom i iskrenim intervjuom u kojem je otkrila kakvog partnera traži, izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama, posebice među sportašima. Nekoliko istaknutih NFL igrača nije gubilo vrijeme te su javno pokušali privući njezinu pažnju. | Foto: SYRN / Instagram
