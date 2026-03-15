FOTO Skokovi su joj impresivni, ali fanovi gledaju nešto drugo. Evo tko je zanosna atletičarka

Carmen Rosales je španjolska atletičarka koja se natječe u disciplini skok u dalj i smatra se jednom od mlađih nada španjolske atletike. Osim rezultata, postala je vrlo popularna na društvenim mrežama i u sportskim medijima, pa se često pojavljuje u lifestyle i tabloidnim člancima koji ističu i njezin izgled
Mlada španjolska atletičarka Carmen Rosales posljednjih se godina nametnula kao jedno od najuzbudljivijih imena europske atletike. Specijalizirana za skok u dalj, ova 23-godišnjakinja iz Guadalajare plijeni pozornost ne samo izvanrednim rezultatima, već i karizmom kojom osvaja publiku i stručnjake.
Njezin put, obilježen predanošću i prevladavanjem ozljeda, priča je o talentu koji je na najboljem putu da ostvari svoj puni potencijal na najvećoj svjetskoj pozornici.
Carmen Rosales rođena je 29. travnja 2002. godine u Guadalajari, gdje je i napravila svoje prve atletske korake. Sportu se posvetila s deset godina, pridruživši se lokalnom klubu Méliz Sport u Azuqueci de Henares. U početku se, kao i mnoga djeca, okušala u različitim disciplinama, od krosa do bacanja kugle, no njezin je talent za eksplozivne discipline ubrzo došao do izražaja.
Prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2023. godine, kada je potpisala za atletsku sekciju moćne FC Barcelone. Taj je potez označio ulazak u svijet vrhunskog profesionalizma, gdje je dobila priliku raditi pod vodstvom cijenjenog kubanskog trenera Pedra Figueroe. Suradnja s kubanskim stručnjakom donijela joj je novu dimenziju u tehničkoj izvedbi i mentalnoj pripremi, što se ubrzo odrazilo i na rezultatima.
Iako se tijekom 2024. godine borila s ozljedom mišića koja ju je privremeno usporila, vratila se jača no ikad. Jedan od takvih trenutaka bio je i dvoranski miting u Salamanci, gdje je odnijela pobjedu skokom od 6,39 metara, dok se atletska legenda Yulimar Rojas mučila s povratkom nakon teške ozljede. Upravo je ta pobjeda bila nagovještaj onoga što slijedi.
Vrhunac dosadašnje karijere Carmen Rosales ostvarila je u veljači 2025. godine, kada je na dvoranskom prvenstvu Španjolske u Madridu osvojila svoj prvi seniorski naslov prvakinje. U napetom natjecanju skočila je impresivnih 6,51 m, pobijedivši favorizirane suparnice poput Fátime Diame i dokazavši da pripada samom vrhu španjolske atletike.
Osim što je vrhunska sportašica, Carmen je i studentica novinarstva, a u svakoj prilici ističe koliko joj je važna podrška obitelji i prijatelja. Nakon osvajanja nacionalnog zlata, otkrila je što joj je u tom trenutku bilo najvažnije.
- Trenutak kada sam otišla na tribine proslaviti s najbližima bio je vrjedniji od same medalje, izjavila je tada.
Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje na Instagram profilu ima više od 19.000 pratitelja s kojima dijeli trenutke s treninga, natjecanja i iz privatnog života. Njezin je potencijal prepoznat i od strane sponzora, pa tako surađuje s brendovima poput Rob Nutricióna.
