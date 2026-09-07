FOTO Slaven Bilić nedavno se pojavio u javnosti s najstarijom kćeri Alani. Ovako sad izgleda

U društvu Bilićeve kćeri bio je Njegoš Šolak, sin srpskog poduzetnika Dragana Šolaka, koji je 25 godina bio na čelu United grupe. Zajedno su pozirali na fotografijama i bili prilično bliski, ali zasad nije poznato u kakvom su oni odnosu.
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Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, nedavno se pojavio u Splitu na Sportskim igrama mladih u društvu kćeri Alani Bilić (23).
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, nedavno se pojavio u Splitu na Sportskim igrama mladih u društvu kćeri Alani Bilić (23). |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, nedavno se pojavio u Splitu na Sportskim igrama mladih u društvu kćeri Alani Bilić (23).
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
U društvu Bilićeve kćeri bio je Njegoš Šolak, sin srpskog poduzetnika Dragana Šolaka, koji je 25 godina bio na čelu United grupe.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Zajedno su pozirali na fotografijama i bili prilično bliski.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Ali zasad nije poznato u kakvom su oni odnosu.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Bilić nikad nije pretjerano izlagao obiteljski život javnosti.
| Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto ANTONIO BAT/EPA