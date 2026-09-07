Obavijesti

Galerija

Komentari 3
IZBORNIK 'VATRENIH'

FOTO Slaven Bilić nedavno se pojavio u javnosti s najstarijom kćeri Alani. Ovako sad izgleda

U društvu Bilićeve kćeri bio je Njegoš Šolak, sin srpskog poduzetnika Dragana Šolaka, koji je 25 godina bio na čelu United grupe. Zajedno su pozirali na fotografijama i bili prilično bliski, ali zasad nije poznato u kakvom su oni odnosu.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Split: Plazma Sportske igre mladih 2026 - Svečana ceremonija proslave 30. godišnjice
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, nedavno se pojavio u Splitu na Sportskim igrama mladih u društvu kćeri Alani Bilić (23). | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/19
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, nedavno se pojavio u Splitu na Sportskim igrama mladih u društvu kćeri Alani Bilić (23). | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026