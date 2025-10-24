Obavijesti

Galerija

Komentari 5
SPLIĆANI NA VRHU HNL-A

FOTO Slavlje Hajduka u Gorici u slikama: Ovako je to izgledalo

GORICA - HAJDUK 1-3 Pribojavali su se gosti potencijalno nezgodnog gostovanja u Velikoj Gorici, ali sve je prošlo bez većih problema. Već u četvrtoj minuti zabio je Šarlija za 0-1, a osim u posljednjih 15-ak minuta, Gorica je bila podređena Hajduku
FOTO Slavlje Hajduka u Gorici u slikama: Ovako je to izgledalo
Znali su Splićani da će eventualnom pobjedom u Gorici preuzeti vrh ljestvice, a to su i učinili. | Foto: PIXSELL/
1/37
Znali su Splićani da će eventualnom pobjedom u Gorici preuzeti vrh ljestvice, a to su i učinili. | Foto: PIXSELL/
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025