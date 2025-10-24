FOTO Slavlje Hajduka u Gorici u slikama: Ovako je to izgledalo

GORICA - HAJDUK 1-3 Pribojavali su se gosti potencijalno nezgodnog gostovanja u Velikoj Gorici, ali sve je prošlo bez većih problema. Već u četvrtoj minuti zabio je Šarlija za 0-1, a osim u posljednjih 15-ak minuta, Gorica je bila podređena Hajduku
Znali su Splićani da će eventualnom pobjedom u Gorici preuzeti vrh ljestvice, a to su i učinili.
Gonzalo Garcia još mora igrati bez Marka Livaje pa je u vrh napada postavio Šegu.
Dok je Mario Carević u karakterističnoj 3-4-2-1 postavci pokušao napakostiti splitskom klubu.
Praktički od samog početka Hajduk je bio bolji i već u 4. minuti zabio je gol za 0-1.
Pogodio je Šarlija majstorski petom.
Za veliko slavlje na terenu i tribinama.
Do kraja poluvremena Hajduk je napadao...
A onda je Krovinović pogodio za 0-2 u 43. minuti, ali gol mu je poništen zbog zaleđa Šege
Ipak, Hajduk do drugog gola stiže već u 53. minuti kada je Šego precizan s bijele točke.
A u 67. zabija i Sigur za velikih 0-3 i rješenje utakmice. Ili?
Smanjio je Čuić u 76. rezultat zabivši protiv bivšeg kluba
A Gorica je do kraja susreta ozbiljno stisnula Hajduk i pokušala uvesti utakmicu u kaos.
Izdržao je Hajduk i odnio vrijednu pobjedu kojom je preuzeo vrh ljestvice s 25 bodova u 11 utakmica.
