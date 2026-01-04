FOTO Slavna tenisačica prkosi godinama. Zavela Trumpa, a sad ljubi 18 godina mlađeg?

Njezina priča o uspjehu počela je iznimno rano. Rođena u bogatoj obitelji u Buenos Airesu, s ocem kao izvršnim direktorom General Motorsa, Gabriela je tenis počela trenirati sa šest godina. Već s osam osvojila je prvi turnir, a s 13 je postala najmlađa pobjednica prestižnog Orange Bowla u Miamiju. Svima je bilo jasno da je rođena zvijezda. Sa samo 15 godina stigla je do polufinala Roland Garrosa i njezina je karijera krenula vrtoglavom brzinom. | Foto: Instagram