OČARALA LJEPOTOM

FOTO Slavna tenisačica prkosi godinama. Zavela Trumpa, a sad ljubi 18 godina mlađeg?

Prošlo je gotovo trideset godina otkako je šokirala sportski svijet i objavila povlačenje u dobi od samo 26 godina, no ime Gabrijele Sabatini i danas izaziva divljenje. Nedavno je napunila 55 godina, ali nitko ne bi rekao jer i dalje izgleda nevjerojatno mladoliko
. Legendarna argentinska tenisačica, koja je u svibnju proslavila 55. rođendan, nedavno se pojavila na jednom događaju u Rimu i ponovno pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama. | Foto: Profimedia
