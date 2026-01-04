FOTO Slavna tenisačica prkosi godinama. Zavela Trumpa, a sad ljubi 18 godina mlađeg?

Prošlo je gotovo trideset godina otkako je šokirala sportski svijet i objavila povlačenje u dobi od samo 26 godina, no ime Gabrijele Sabatini i danas izaziva divljenje. Nedavno je napunila 55 godina, ali nitko ne bi rekao jer i dalje izgleda nevjerojatno mladoliko
. Legendarna argentinska tenisačica, koja je u svibnju proslavila 55. rođendan, nedavno se pojavila na jednom događaju u Rimu i ponovno pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama.
| Foto: Profimedia
. Legendarna argentinska tenisačica, koja je u svibnju proslavila 55. rođendan, nedavno se pojavila na jednom događaju u Rimu i ponovno pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama. |
Foto: Profimedia
. Legendarna argentinska tenisačica, koja je u svibnju proslavila 55. rođendan, nedavno se pojavila na jednom događaju u Rimu i ponovno pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram
Razlog je, kao i uvijek, njezin nevjerojatan, mladolik izgled zbog kojeg se mnogi pitaju koja je tajna njezine vječne mladosti. Ipak, iza lica koje prkosi vremenu krije se priča o ogromnom pritisku, mentalnom sagorijevanju i teškoj odluci koja joj je, na kraju, spasila život.
| Foto: Instagram
Kada je Gabriela Sabatini 1996. godine objavila kraj karijere, mnogi su ostali u šoku. Fizički je bila na vrhuncu, rezultati su je i dalje držali u samom vrhu svjetskog tenisa, a ozljede je nisu mučile.
| Foto: Bildbyran
Foto Instagram
Godinama kasnije, priznala je da razlozi nisu bili fizičke, već isključivo psihičke prirode. Pritisak s kojim se nosila od najranije dobi postao je pretežak teret.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Bivša pobjednica US Opena i nekada treća tenisačica svijeta otkrila je kako je bilo dana kada bi na teren izlazila bez ikakve želje za igrom. Rutina treninga, natjecanja i ogromnih očekivanja javnosti iscrpila je svu njezinu motivaciju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Osjećaš se kao da padaš u depresiju i misliš si: 'Ne želim igrati, ne želim biti ovdje'. Sve se čini isto, i jednostavno više nisam imala motivacije biti tamo. Moj um to više nije mogao podnijeti - iskreno je ispričala Sabatini u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Njezina priča o uspjehu počela je iznimno rano. Rođena u bogatoj obitelji u Buenos Airesu, s ocem kao izvršnim direktorom General Motorsa, Gabriela je tenis počela trenirati sa šest godina. Već s osam osvojila je prvi turnir, a s 13 je postala najmlađa pobjednica prestižnog Orange Bowla u Miamiju. Svima je bilo jasno da je rođena zvijezda. Sa samo 15 godina stigla je do polufinala Roland Garrosa i njezina je karijera krenula vrtoglavom brzinom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osvojila je US Open 1990. godine, igrala finale Wimbledona, osvojila 27 pojedinačnih titula i popela se do trećeg mjesta na WTA ljestvici. Izvana je sve izgledalo savršeno. No, kako je sama priznala, stvarnost je bila potpuno drugačija. Mentalna cijena koju je platila za uspjeh postala je previsoka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim po sjajnoj igri, Sabatini je osamdesetih i devedesetih godina slovila i za jednu od najljepših sportašica svijeta. Njezin ljubavni život oduvijek je intrigirao medije, a na listi njezinih partnera našla su se brojna poznata imena. Godine 1989. imala je kratku, jednomjesečnu romansu s Donaldom Trumpom, a povezivali su je i s princom Albertom od Monaka.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic
Pet mjeseci provela je u vezi s pjevačem Rickyjem Martinom, a taj je odnos kasnije opisala kao "najluđu ljubav" u svom životu. Na popisu su se našli i glumac Mickey Rourke te njemački poduzetnik Frank Unkelbach
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Ipak, čini se da je ljubav pronašla u kasnijim godinama sa sunarodnjakom i 18 godina mlađim teniskim kolegom, Juanom Martinom Del Potrom, s kojim posljednjih mjeseci redovito dijeli zajedničke fotografije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je reket objesila o klin, Sabatini se posvetila poduzetništvu. Pokrenula je iznimno uspješnu liniju parfema pod vlastitim imenom, što je dodatno povećalo njezino bogatstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako se povukla iz profesionalnog sporta, ostala je aktivna i u sjajnoj formi, što dokazuju njezine objave na društvenim mrežama, gdje je prati vojska obožavatelja. Komentari poput "uopće ne stari" i "stari kao vino" postali su uobičajeni. Njezin impresivan put, od teniskog čuda do simbola borbe za mentalno zdravlje i uspješne poslovne žene, zaokružen je 2006. godine, kada je primljena u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, čime je i službeno potvrđen njezin status sportske ikone.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram