FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
Priča Matsa i Cathy započela je dok su oboje imali samo 19 godina. Njihova mladenačka ljubav okrunjena je brakom u lipnju 2015. godine, a Cathy, koja je 2013. godine proglašena najljepšom ženom nogometaša ("WAG of the Year"), postala je gospođa Hummels.
Par je 11. siječnja 2018. dobio sina Ludwiga, a njihova obitelj djelovala je idilično.
Ubrzo su investirali u nekoliko luksuznih vili u Posedarju, koje su iznajmljivali.
Gol.hr ranije je pisao kako je riječ o šest urbanih vila.
Izgrađene su na zemljištu od Posedarja prema Masleničkom mostu.
Hummels je navodno potrošio čak tri milijuna eura za njihovu izgradnju.
A sebi je ostavio najveću vilu, naziva Cama.
Ima četiri spavaće sobe za osmero ljudi, saunom, teretanom, bazenom i dvjema kuhinjama...
Mats je gradio impresivnu karijeru u Borussiji Dortmund i Bayern Münchenu, dok je Cathy postajala sve poznatije lice na njemačkoj medijskoj sceni, vodeći događaje poput prijenosa Svjetskog prvenstva u nogometu 2014. i Tjedna mode u Berlinu.
No, kako je Cathy kasnije otkrila, iza "najljepše zavjese" skrivala se teška borba.
Na Bildovom seminaru o ženskom zdravlju, hrabro je progovorila o depresiji koja je duboko utjecala na njezin život i brak.
"Mentalna bolest nema lice", izjavila je, naglašavajući kako se često osjećala potpuno otuđeno od supruga.
"Naravno da sam razgovarala s tadašnjim suprugom i često mu govorila: 'Žao mi je što se ponašam tako čudno, ali jednostavno se ne osjećam dobro. Ne mogu ti trenutno pokazati ljubav'.
'Osjećate se otupjelo", priznala je.
Opisala je osjećaj nemoći pred vlastitim emocijama i kako je često djelovala "umjetno" kako bi prikrila svoje stvarno stanje.
Ta unutarnja borba na kraju je ostavila traga na njihovom odnosu, a par se službeno razveo u prosincu 2022. godine.
Nakon razvoda, njihovi su se putovi drastično razišli.
Mats Hummels je ubrzo pronašao novu ljubav u 11 godina mlađem modelu Nicoli Cavanis.
S druge strane, Cathy je prigrlila samački život.
Njezin Instagram profil, na kojem je prati vojska obožavatelja, opisuje je kao "slobodnu bavarsku mamu, sretno razvedenu". Iako je javno govorila o teškom razdoblju, jasno je dala do znanja da je naučila nositi se sa svojim stanjem bez terapije i lijekova.
Hladna distanca između bivših supružnika postala je najočitija u travnju 2025., kada je Mats Hummels najavio povlačenje iz profesionalnog nogometa na kraju sezone.
Naime, Hummels na svoju oproštajnu utakmicu u kolovozu nije pozvao ni bivšu suprugu, ni sedmogodišnjeg sina.
Štoviše, Cathy tvrdi kako je njihov sin u novinama saznao kako je Hummels prekinuo igračku karijeru.
