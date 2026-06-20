FOTO Snove o milijunima srušila joj je - svekrva! Marokanski kapetan 'predriblao' bivšu...

Veliku buru je izazvala priča oko razvoda marokanske zvijezde Achrafa Hakimija i njegove sada bivše supruge, Hibe Abouk. Ona je od njega zahtijevala milijune, a onda se desio šok
Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina.
| Foto: instagram
Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina. |
Foto: instagram
Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina.
| Foto: instagram
Vjenčali su se u tajnosti 2020. godine i u braku dobili dva sina, Amína i Naíma. U javnosti su ostavljali dojam skladnog i sretnog para, a posebnu je simpatiju javnosti Hakimi stekao tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, kada su fotografije njegovih nježnih zagrljaja s majkom nakon svake pobjede Maroka obišle svijet
| Foto: instagram
Idila je prekinuta početkom 2023. godine. Hiba Abouk je u ožujku potvrdila da su ona i Hakimi odlučili prekinuti svoju vezu, naglasivši da je ta odluka donesena "mnogo prije" nego što je nogometaš Paris Saint-Germaina službeno optužen za silovanje 24-godišnje žene u Francuskoj.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto instagram
Sredinom travnja društvenim mrežama i internetskim portalima munjevito se proširila vijest: Hiba Abouk je na sudu doživjela šok. Njezin zahtjev za podjelom imovine navodno je odbijen uz obrazloženje da Ašraf Hakimi službeno ne posjeduje ništa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Cjelokupno njegovo bogatstvo, uključujući milijunsku plaću iz PSG-a, nekretnine, automobile i nakit, godinama je bilo registrirano na ime njegove majke. Prema toj priči, čak 80 posto njegove plaće od preko 200.000 dolara tjedno uplaćivalo se izravno na majčin račun. U medijima se pojavila i navodna izjava Hakimijeve majke koja je dolila ulje na vatru.
| Foto: instagram
Sva njegova imovina – uključujući višemilijunsku plaću, nekretnine, automobile, nakit, pa čak i odjeću – navodno je godinama bila registrirana na ime njegove majke, Saide Mouh.
| Foto: instagram
- Moj sin me nije obavijestio o prijenosu svog bogatstva. Ako je poduzeo bilo kakvu akciju da se zaštiti, nemam saznanja o tome. Ali... u čemu je problem ako je to istina? Da moj sin to ne učini, ne bi se mogao riješiti te žene - rekla je Hakimijeva majka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ova je priča izazvala globalnu senzaciju. Mnogi su hvalili Hakimija kao "genija" koji je zaštitio svoj novac, dok su drugi glumicu napadali kao "sponzorušu". Narativ je potaknuo val mizoginih komentara, a slučaj je postao predmetom žustrih rasprava diljem svijeta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njegova neto vrijednost procjenjuje se na između 24 i 70 milijuna eura.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prema pisanju irskog lista BenchWarmers, sud je obavijestio Abouk da Hakimi nema ništa na svoje ime, te da "kada nešto želi, pita majku koja mu to kupi"
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Francuski sportski novinar Gilles Verdez i profesor sa Sorbone Omar El Adlouni javno su izrazili sumnju, tvrdeći da je takav prijenos imovine s ciljem izbjegavanja podjele u razvodu nemoguć i protuzakonit prema važećim europskim zakonima o bračnoj stečevini, te da bi se smatrao kaznenim djelom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Govoreći o iskustvu braka, rekao je: "Naučio sam više voljeti sebe... Kad si u vezi, toleriraš mnoge stvari... Taj brak]me naučio mnogo i učinio me jačim."
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-a
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves