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BOLAN RAZVOD

FOTO Snove o milijunima srušila joj je - svekrva! Marokanski kapetan 'predriblao' bivšu...

Veliku buru je izazvala priča oko razvoda marokanske zvijezde Achrafa Hakimija i njegove sada bivše supruge, Hibe Abouk. Ona je od njega zahtijevala milijune, a onda se desio šok
FOTO Snove o milijunima srušila joj je - svekrva! Marokanski kapetan 'predriblao' bivšu...
Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina. | Foto: instagram
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Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina. | Foto: instagram
Komentari 3

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