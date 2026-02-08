FOTO Šokantan pad Lindsey Vonn, vjeverica i zabranjeni potez obilježili su 2. dan Igara!

Zanimljivo je bilo na drugom danu Zimskih olimpijskih igra koji je obilježio strašan pad Lindsey Vonn, ali bilo je još događaja koji su privukli pozornost javnosti. Primjerice, na stazi se pojavila vjeverica!?
Zanimljivo je bilo na drugom danu Zimskih olimpijskih igra koji je obilježio strašan pad Lindsey Vonn, ali bilo je još događaja koji su privukli pozornost javnosti. Primjerice, na stazi se pojavila vjeverica!?
| Foto: REUTERS/FACEBOOK
Zanimljivo je bilo na drugom danu Zimskih olimpijskih igra koji je obilježio strašan pad Lindsey Vonn, ali bilo je još događaja koji su privukli pozornost javnosti. Primjerice, na stazi se pojavila vjeverica!? |
Foto: REUTERS/FACEBOOK
Zanimljivo je bilo na drugom danu Zimskih olimpijskih igra koji je obilježio strašan pad Lindsey Vonn, ali bilo je još događaja koji su privukli pozornost javnosti. Primjerice, na stazi se pojavila vjeverica!?
| Foto: REUTERS/FACEBOOK
Dogodilo se to Danieli Ulbing u paralelnom veleslalomu u snowboardingu, ali svejedno je došla do pobjede!
| Foto: Screenshot/Facebook
Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u nedjelju u Cortini d'Ampezzo
| Foto: Handout
Foto Handout
Foto Leonhard Foeger
Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta
| Foto: Handout
Foto Handout
Foto Lisi Niesner
Prizor je zabrinuo sve navijače koji su pratili spust, ali i cijeli sportski svijet. Vonn je kasnije prebačena u bolnicu gdje je operirana
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Foto Lisi Niesner
Foto Marta Fiorin
Foto Handout
Amerikanka Breezy Johnson osvojila je zlato u spustu na ZOI u Cortini
| Foto: Leonhard Foeger
Njemica Emma Aicher osvojila je srebrnu medalju s četiri stotinke sekunde sporijim, a talijanska favoritkinja Sofia Goggia morala se zadovoljiti broncom (+0.59)
| Foto: Leonhard Foeger
Foto Leonhard Foeger
Foto Annegret Hilse
Austrijanac Benjamin Karl osvojio je olimpijsko zlato u paralelnom veleslalomu daskanja na snijegu
| Foto: Gonzalo Fuentes
Tom pobjedom oborio je i rekord te postao najstariji olimpijski pobjednik u pojedinačnoj disciplini u povijesti Zimskih olimpijskih igara. Karl je zlato osvojio s 40 godina i 115 dana
| Foto: Dylan Martinez
Benjamin Karl, koji je prije Igara već posjedovao kompletan set olimpijskih medalja, u finalu je pobijedio Južnokorejca Kim Sang-kyuma za 19 stotinki sekundi
| Foto: Dylan Martinez
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Slovenac Mastnak je osvojio broncu u srazu s Bugarinom Tervelom Zamfirovom i to tek nakon snimke fotofiniša
| Foto: Dylan Martinez
Foto Gonzalo Fuentes
Amerikanac Ilia Malinin ostavio je sve bez teksta kada je na ledu izveo salto unatrag, koji se inače ne boduje i osvojio zlatnu medalju
| Foto: Claudia Greco
Malinin je nastupio u muškom slobodnom klizanju u ekipnom natjecanju
| Foto: Claudia Greco
Zaradio je nevjerojatnih 200,03 bodova, od čega 110,32 za tehnički dio i 89,71 bodova za komponentu
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Claudia Greco
Norveški skijaški trkač Johannes Klaebo, koji nastoji oboriti rekord po broju zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama, pobijedio je u nedjelju u Teseru u skiatlonu, prvom muškom natjecanju u skijaškom trčanju
| Foto: Kacper Pempel
Foto Kacper Pempel
U utrci na 10 km klasičnim i 10 km slobodnim stilom 29-godišnji Klaebo osvojio je svoj ukupno šesti olimpijski naslov, završivši ispred Francuza Mathisa Deslogesa (+ 2 sekunde) i sunarodnjaka Martina Nyengeta (+2.1)
| Foto: Kai Pfaffenbach
Pobjednik serije Svjetskog kupa i rekordni svjetski prvak Klæbo naizgled se bez napora odvojio od svoja četiri pratitelja na posljednjem dugom usponu i stigao do prvog zlata na ovim ZOI
| Foto: Stephanie Lecocq
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Stephanie Lecocq
U sljedeća dva tjedna, Norvežanin, koji ima velike šanse osvojiti zlato u još pet disciplina, mogao bi postati najuspješniji zimski olimpijac
| Foto: Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Češka daskašica na snijegu Zuzana Maderova osvojila je u nedjelju zlatnu medalju u paralelnom veleslalomu za žene na Olimpijskim igrama u Livignu
| Foto: Marko Djurica
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Hannah McKay
Foto Dylan Martinez
Sabine Payer iz Austrije osvojila je srebro, a Talijanka Lucia Dalmasso broncu, pobijedivši sunarodnakinju Elisu Caffont
| Foto: Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Francuska mješovita biatlonska štafeta u sastavu Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot i Julia Simon osvojila je naslov olimpijskog pobjednika u utrci na 4x6 kilometara
| Foto: Eloisa Lopez
Foto Eloisa Lopez
Foto Eloisa Lopez
Foto Eloisa Lopez
Foto Pawel Kopczynski
Foto Matthew Childs
Srebrno odličje pripalo je domaćoj štafeti Italije za koju su nastupili Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer i Lisa Vitozzi
| Foto: Eloisa Lopez
Dok je broncu osvojila Njemačka u sastavu Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt i Franziska Preuss sa 1:05.3 minuta zaostatka uz otrčan jedan kazneni krug od 150 metara
| Foto: Matthew Childs
Foto Matthew Childs
Prije četiri godine Francuska je u ovoj disciplini bila srebrna, a u svoj je sastavu u nedjelju imala dvoje istih natjecatelja kao i tada - Fillon Mailleta i Simon
| Foto: Matthew Childs
Norvežanin Sander Eitrem (23) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u brzom klizanju na 5000 metara na ZOi u Milanu čime je naslovu svjetskog prvaka pridodao i olimpijski
| Foto: Yves Herman
Foto Piroschka Van De Wouw
Aktualni svjetski rekorder na 5000 metara (5:58.52) Eitrem je u Milanu do zlata stigao s vremenom 6:03.95 čime je za gotovo pet sekundi srušio dosadašnji olimpijski rekord kojega je prije četiri godine postavio Nils van der Poel
| Foto: Piroschka Van De Wouw
Foto Yves Herman
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Piroschka Van De Wouw
Nijemac Max Langenham (26) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u sanjkanju
| Foto: Athit Perawongmetha
Tako je naslijedio svog velikog sunarodnjaka, sada umirovljenog Johannesa Ludwiga koji je bio zlatni prije četiri godine u Pekingu
| Foto: Annegret Hilse
Aktualni dvostruki svjetski prvak Langenham dominirao je tijekom sve četiri vožnje na stazi u Cortini tijekom subote i nedjelje te stigao do zlata sa 596 tisućinki boljim vremenom od srebrnog Austrijanca Jonasa Mullera (28), svjetskog prvaka iz 2023., dok je Talijan Dominik Fischnaller (32) obogatio svoju kolekciju brončanih medalja
| Foto: Annegret Hilse
Foto Annegret Hilse
Zanimljivo, Fischnaller je bio brončani i na ZOI u Pekingu prije četiri godine, ima i tri bronce sa svjetskih prvenstava, a usto nema niti jednu medalju druge vrijednosti
| Foto: Athit Perawongmetha