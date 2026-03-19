FOTO Španjolska milijunašica obara poglede! Sad je pozirala u bikiniju i pokazala vitku liniju

Paula Badosa je španjolska profesionalna tenisačica i jedna od najljepših igračica svoje generacije. Istaknula se dobrim rezultatima na velikim turnirima, ali njena ljepota uvijek je dolazila ispred njezinih nastupa
Španjolska tenisačica Paula Badosa, nekadašnji svjetski broj dva i osvajačica Indian Wellsa, prolazi kroz turbulentno razdoblje karijere, no istovremeno plijeni pažnju izvan teniskih terena.
Španjolska tenisačica Paula Badosa, nekadašnji svjetski broj dva i osvajačica Indian Wellsa, prolazi kroz turbulentno razdoblje karijere, no istovremeno plijeni pažnju izvan teniskih terena. |
Španjolska tenisačica Paula Badosa, nekadašnji svjetski broj dva i osvajačica Indian Wellsa, prolazi kroz turbulentno razdoblje karijere, no istovremeno plijeni pažnju izvan teniskih terena.
Dok se bori s kroničnim ozljedama i padom na WTA ljestvici, 28-godišnja Badosa uspješno je zakoračila u modne vode, a njezina posljednja objava uoči turnira u Miamiju izazvala je lavinu reakcija teniskih zvijezda.
Uoči nastupa na WTA 1000 turniru u Miamiju, Badosa je podijelila na Instagramu fotografiju u elegantnom crnom bikiniju, najavljujući novu kolekciju vlastitog brenda kupaćih kostima SUNASWIM.
Fotografija je brzo postala viralna, a među prvima je reagirala dvostruka Grand Slam pobjednica Coco Gauff, koja je u komentarima ostavila tri emotikona vatre. Ovaj potez potvrdio je njezin status jedne od najatraktivnijih sportašica.
U karijeri je osvojila 9,2 milijuna dolara.
Njezin put u 2026. godini obilježen je borbom za povratak u formu. Nakon što je 2025. godinu započela sjajnim polufinalom Australian Opena, stari problemi s leđima i kukom ponovno su je usporili i natjerali da ranije završi sezonu.
Paralelno sa sportskim izazovima, Badosa je prolazila i kroz velike promjene u privatnom životu. Njezina veza s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, koja je bila pod velikom medijskom pažnjom, definitivno je okončana u srpnju 2025. godine.
- Sada se osjećam mirno i to me čini sretnijom. Navikla sam se na to da je oko mene puno drame i to je stvaralo veliki stres. Zato je ovo veliko postignuće. Sada želim dati prioritet sebi, nikad nisam imala priliku to u potpunosti učiniti.
Čini se kako je Badosa pronašla novi fokus, balansirajući između zahtjevne teniske karijere, poduzetništva koje uključuje i vlastitu liniju nakita "Aces" te osobnog mira koji joj je, kako sama kaže, bio prijeko potreban.
