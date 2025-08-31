Obavijesti

Španjolska (opet) bruji o suđenju: Realu poništili tri gola, za dva su 'kraljevi' iznenađeni

Piše Petar Božičević
Čitanje članka: 2 min
FOTO Španjolska (opet) bruji o suđenju: Realu poništili tri gola, za dva su 'kraljevi' iznenađeni
Foto: Screenshot/SportKlub

Pedantni Španjolci odmah su se bacili na pregledavanje statistike i izračunali da su Realu u La Ligi poništili 37 golova otkad je VAR uveden, daleko najviše od svih španjolskih momčadi. Barceloni su poništili 14 u istom razdoblju

Nogometaši Real Madrida pobijedili su Mallorcu 2-1 u 3. kolu La Lige na Santiago Bernabeu. Ipak, nakon utakmice se više priča o suđenju suca Jose Marie Sancheza Martineza nego o samoj utakmici. 

Naime, Kylian Mbappé zabio je već u sedmoj minuti za vodstvo "kraljeva", ali mu je gol nakon VAR intervencije poništen. Dugo je trajala provjera, ali na kraju su odlučili da je Francuz bio u zaleđu, iako je situacija sporna jer je vrlo teško kod zaleđa odrediti točan trenutak kad se lopta odvojila od noge dodavača. I sam Francuz je podijelio trenutak povučene VAR linije na Instagram priči, čudeći se odluci suca. 

Međutim, još je veće polemike izazvao treći poništen gol Reala, onaj Arde Gülera u 57. minuti. U pravom fliperu u šesnaestercu Mallorce igrač gostiju napucao je Turčina u ruku koja je bila definitivno uz tijelo. Lopta se odbila u golmana pa opet na nogu Güleru koji ju je pospremio u gol, ali VAR provjerom je poništen. Za igrača Mallorce Sergija Dardera sudac je nepravedno poništio gol.

- Za mene to nikad nije igranje rukom - rekao je nakon utakmice. 

Foto: Screenshot/SportKlub

Imao je što za reći nakon utakmice i Emilio Butragueño, Realova legenda. 

- Sudačke odluke pobudile su nam sumnje. Kod Kylianovog gola nema jasne snimke da li je bilo zaleđe ili ne u trenutku kad je Trent dodao loptu - rekao je i dodao:

LaLiga - Real Madrid v RCD Mallorca
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Kod Ardinog gola, tumačenje koje je VAR dao ostavilo nas je u nejasnoći. Iznenađeni smo. 

Video poništenih golova Realu pogledajte OVDJE

Pedantni Španjolci odmah su se bacili na pregledavanje statistike i izračunali da su Realu u La Ligi poništili 37 golova otkad je VAR uveden, daleko najviše od svih španjolskih momčadi. Barceloni su 14, a više od njih su poništili i Villarrealu (20), Sevilli (19), Atletico Madridu (18), Celti (17) i Real Sociedadu (16). Po 14 su poništili i Espanyolu te Valenciji. 

Što se tiče trećeg poništen gola, to je apsolutno čista situacija, Mbappé je bio u zaleđu na dodavanje Arde Gulera. 

Iz Reala su nakon utakmice ostali razočarani što se nije puno promijenilo u sudačkoj organizaciji u odnosu na prošlu sezonu, bez obzira na apele i buru koja se podigla. 

