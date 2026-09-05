FOTO Spektakularna proslava Medveščaka: 80 plivača obilježilo 80 godina kluba

Plivački klub Medveščak obilježio je 80 godina postojanja povratkom na zagrebačku Šalatu, mjesto na kojem je klub osnovan 1946. godine. U proslavi je sudjelovalo 80 aktualnih plivača koji su zajedno ušli u otvoreni bazen ŠRC-a Šalata i u vodi oblikovali broj 80. Na jednom mjestu okupile su se različite generacije članova jednog od najpoznatijih hrvatskih plivačkih klubova, od najmlađih polaznika plivačke škole do vrhunskih natjecatelja i hrvatskih reprezentativaca.

Proslavi su prisustvovali predstavnici Grada Zagreba, Sportskog saveza Grada Zagreba, Zagrebačkog plivačkog saveza i ŠRC-a Šalata, kao i brojni članovi, treneri, roditelji i prijatelji kluba. O povijesti i budućnosti Medveščaka govorili su predsjednik kluba Marin Bonačić, glavni trener Domagoj Zajec te plivači Tia Batinić i Luka Cvetko.

- Za Medveščak tih 80 godina prije svega znači kontinuitet. Klub je osnovan 1946. godine na Šalati, a svih ovih 80 godina ostaje važan dio hrvatskog plivanja. Ova obljetnica razlog je za ponos, ali i obveza da ono što smo naslijedili sačuvamo i prenesemo sljedećim generacijama - rekao je Bonačić.

Kroz Medveščak su tijekom osam desetljeća prošle tisuće djece, brojni hrvatski prvaci, reprezentativci i olimpijci. Klub danas okuplja oko 400 plivača i polaznika plivačke škole te omogućuje razvoj od prvog susreta s vodom do natjecateljskog i vrhunskog sporta.

Glavni trener Domagoj Zajec naglasio je kako plivanje nije samo natjecateljski sport nego i važna životna vještina.

- Dijete kroz plivanje dobiva zdravu fizičku osnovu, uči se sigurnosti, razvija radne navike i kroz sport stvara pozitivne navike za cijeli život - rekao je Zajec.

Među aktualnim članovima kluba je i Tia Batinić, koja u Medveščaku trenira već 13 godina. Danas odrađuje osam treninga tjedno u bazenu i još tri kondicijska treninga, a klub opisuje kao mjesto na kojem je, uz sportski razvoj, stekla prijateljstva i brojne uspomene.

Hrvatski reprezentativac i osvajač europskih medalja Luka Cvetko također je istaknuo važnost rada s najmlađima.

- Najvažnije je da djeca znaju održavati se u vodi i da se ne boje vode. To treba razvijati kroz igru. Kao i svaki sport, i plivanje je igra - rekao je Cvetko.

Nakon zajedničkog fotografiranja održan je i pokazni trening "Kako trenira Medveščak", koji su vodili Karlo Grabić i Patrik Kramarić. Kroz nastupe različitih generacija plivača prikazan je put od prvih plivačkih koraka i rada na tehnici do natjecateljskih treninga.

Fotografija 80 plivača koji su u bazenu oblikovali broj 80 tako je simbolično povezala prošlost i sadašnjost kluba koji je od osnutka 1946. godine odgojio brojne generacije hrvatskih plivača.