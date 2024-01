FOTO Sramotni grafiti osvanuli kraj Brekalove kuće u Zagrebu: 'Judo, prisjest će ti izdaja!'

Josip Brekalo (25) u ponedjeljak će i službeno postati nogometaš Hajduka na posudbi iz Fiorentine do kraja sezone. Hrvatski reprezentativac još je u srijedu bio na koračić od potpisa za Dinamo, čekao je zeleno svjetlo za let iz Firence U Zagreb, a u nedjelju ga je ovacijama pozdravilo 33.000 navijača Hajduka.

Dok je u Splitu postao iznenadni junak, dio navijača Dinama smatra ga izajnikom. U nedjelju su se tako kraj Brekalove obiteljske kuće u Maksimiru pojavili grafiti vulgarnog i neprimjerenog sadržaja. Snimio ih je čitatelj tportala:

"Brekalo, judo, prisjest će ti izdaja!", "Brekalo judo", ispisano je na zidovima.

Foto: tportal.hr

Transferi bivših igrača Dinama u Hajduk i obrnuto nisu toliko rijetki, bilo ih je desetak u 32-godišnjoj povijesti lige i razumljivo je da je pristalicama "modrih" teško kad igrača koji je ponikao u njihovu klubu vide u dresu najvećeg rivala.

No Brekalo nije taj koji je krivac za propali prelazak u Dinamo, on je želio doći u Maksimir i pomoći momčadi u borbi za naslov, ali ga je uprava izigrala stopiravši posao u zadnji tren, dok je čekao let za Zagreb. Želio je igrati i naći klub u kojem će zaslužiti mjesto u reprezentaciji za Europsko prvenstvo, a Hajduk je izrazio veliku želju da ga dovede.

Foto: tportal.hr

Još nije sigurno hoće li Brekalo gostovati u Maksimiru kao igrač Hajduka jer Dinamo do kraja sezone u HNL-u neće ugostiti "bile". To će biti moguće samo ako ih spoji ždrijeb u polufinalu Kupa, koji tek trebaju izboriti (Dinamo dočekuje Goricu, a Hajduk Varaždin). Ako dođe do toga, možda će prevladati razum kod pravih navijača "modrih" i ne ponove se scene kakve je 2005. proživljavao Niko Kranjčar.