FOTO Sretno, Dinamo! Sjetimo se najvećih europskih skalpova 'modrih' u zadnjih 10-ak godina

Na Maksimiru su padali Mourinho, Wenger i Tuchel, Modrićev Dinamo je u Amsterdamu srušio veliki Ajax. Engleze je rješavao Oršić, a Dinamu će i večeras u Genku trebati podvig da prođe u osminu finala Europske lige
Ajax - Dinamo 2-3 4.10.2007.
Ova se pobjeda još prepričava! Modrić, Mandžukić i Mikić nevjerojatnom su izvedbom izbacili favorizirane Nizozemce iz 1. kola Kupa Uefe
U prvoj utakmici su "modri" izgubili 0-1 doma, a onda istim rezultatom vodili do produžetaka u uzvratu. A onda - četiri gola u produžecima i prolazak Dinama!
Dinamo - Arsenal 2-1 16.09.2015.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zabili su Pivarić u 24. minuti za 1-0, Junior Fernandes za 2-0 u 58., a konačan rezultat postavio je Walcott u 79.
Bio je to dvoboj 1. kola skupine Lige prvaka, a "modri" su pod vodstvom Zorana Mamića ostvarili veliki europski skalp
Dinamo - Spartak Trnava 3-1 8.11.2018.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ovom je pobjedom Dinamo osigurao europsko proljeće nakon 49 godina!
Na maglovitom Maksimiru je slovački Spartak primio tri gola, a zabijali su Gojak, Oršić i Kadlec u svoju mrežu
Povijesna utakmica, povijesna sezona!
Dinamo - Atalanta 4-0 18.09.2019.
Doktorska disertacija trenerskog rada Nenada Bjelice! Ovom se utakmicom dokazao kao veliko trenersko ime, a promjena formacije uoči utakmice potpuno je zbunila goste iz Bergama koji nisu imali rješenja za raspoloženog domaćina
Mislav Oršić zabio je hat-trick, a jedan je gol zabio Leovac. Kasnije su "modri" ostali "za dlaku" kratki za prolazak dalje, sjećamo se one utakmice protiv Šahtara na Maksimiru (3-3)…
Dinamo - Tottenham 3-0 18.03.2021.
Mislav Oršić zabio je hat-trick za veliku pobjedu "modrih" i prolazak u četvrtfinale Europske lige s ukupnih 3-2.
Veliki Jose Mourinho oduševio je potezom nakon utakmice kada je ušao u svlačionicu Dinama i čestitao igračima na prolasku
U nastavku natjecanja je Villarreal izbacio Dinamo
West Ham - Dinamo 0-1 09.12.2021.
Stigao je zagrebački klub u London s imperativom pobjede i do nje je stigao. Jedini gol zabio je Mislav Oršić u četvrtoj minuti
A osim igrača oduševili su i Boysi s navijanjem u Londonu
Dinamo - Chelsea 1-0 6.09.2022.
Jedini gol u ovoj pobjedi zabio je Mislav Oršić na asistenciju Brune Petkovića
Bio je to dvoboj prvog kola Lige prvaka, a titulu igrača utakmice ponio je Arijan Ademi
A Thomas Tuchel je dan nakon poraza u Maksimiru dobio otkaz
Real Betis - Dinamo 0-1 15.02.2024.
U prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige Dinamo je stigao do velike pobjede. Gol vrijedan trijumfa zabio je Bruno Petković s bijele točke u 75. minuti
Dinamu je to bila prva pobjeda u Španjolskoj u povijesti
Dinamo - Milan 2-1 29.01.2025.
U osmo kolo Lige prvaka Dinamo je ušao sa šansama za prolazak dalje. "Modri" su svoj dio posla odradili, a golove su u 2-1 pobjedi protiv Milana zabili Baturina i Pjaca, dok je za goste zabio Pulišić.
Sedmerostruki europski prvak pao je na Maksimiru, ali Dinamo je nevjerojatnim spletom okolnosti s 11 bodova ostao "ispod crte"
Bilo je tu i pobjeda protiv Benfice (1-0) u osmini finala Europske lige, "trica" protiv Viktorije Plzen, pala je na Maksimiru i Sevilla...
