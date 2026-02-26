Obavijesti

PADALI SU VELIKANI

FOTO Sretno, Dinamo! Sjetimo se najvećih europskih skalpova 'modrih' u zadnjih 10-ak godina

Na Maksimiru su padali Mourinho, Wenger i Tuchel, Modrićev Dinamo je u Amsterdamu srušio veliki Ajax. Engleze je rješavao Oršić, a Dinamu će i večeras u Genku trebati podvig da prođe u osminu finala Europske lige
