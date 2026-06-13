FOTO Srpkinja zavela švicarskog nogometaša, sad je mirna jer 'orlova' nema na Mundijalu...

Bio je to simboličan čin kojim je pokazala poštovanje prema zemlji u kojoj je rođena i koja joj je pružila dom, ali i prema zemlji svojih predaka, čije naslijeđe s ponosom nosi. Njezina priča tako nadilazi uobičajene sportske narative i postaje snažna poruka o identitetu, ljubavi i poštovanju koje ne poznaje granice, čak ni one iscrtane na nogometnom terenu. | Foto: Instagram