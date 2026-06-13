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BILO JOJ JE TEŠKO

FOTO Srpkinja zavela švicarskog nogometaša, sad je mirna jer 'orlova' nema na Mundijalu...

Kristina Freuler, supruga švicarskog reprezentativca Rema Freulera, bila je hit u Katru zbog svog srpskog podrijetla, a tada su igrale Švicarska i Srbija. Na ovom Mundijalu malo će lakše pratiti utakmice
FOTO Srpkinja zavela švicarskog nogometaša, sad je mirna jer 'orlova' nema na Mundijalu...
Kristina Freuler, djevojački Šivčić, rođena je i odrasla u Švicarskoj, no nikada nije skrivala ponos zbog svojih srpskih korijena. | Foto: Instagram
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Kristina Freuler, djevojački Šivčić, rođena je i odrasla u Švicarskoj, no nikada nije skrivala ponos zbog svojih srpskih korijena. | Foto: Instagram
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