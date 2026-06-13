FOTO Srpkinja zavela švicarskog nogometaša, sad je mirna jer 'orlova' nema na Mundijalu...

Kristina Freuler, supruga švicarskog reprezentativca Rema Freulera, bila je hit u Katru zbog svog srpskog podrijetla, a tada su igrale Švicarska i Srbija. Na ovom Mundijalu malo će lakše pratiti utakmice
Kristina Freuler, djevojački Šivčić, rođena je i odrasla u Švicarskoj, no nikada nije skrivala ponos zbog svojih srpskih korijena.
| Foto: Instagram
Kristina Freuler, djevojački Šivčić, rođena je i odrasla u Švicarskoj, no nikada nije skrivala ponos zbog svojih srpskih korijena. |
Foto: Instagram
Kristina Freuler, djevojački Šivčić, rođena je i odrasla u Švicarskoj, no nikada nije skrivala ponos zbog svojih srpskih korijena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Upravo ta dvojna pripadnost stavlja je u središte pozornosti tijekom velikih natjecanja. Dok su se druge supruge igrača iz regije našle usred skandala o kojima su brujali mediji, poput Ane Rajković i Sofije Milošević koje su bile upletene u glasine o aferama unutar srpske reprezentacije, Kristina je svojom pojavom i stavom ostala po strani
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin pristup javnom životu drastično se razlikuje od onog koji njeguju mnoge druge WAGsice. Ne eksponira se pretjerano na društvenim mrežama, ne hvali se luksuznim putovanjima i skupocjenom odjećom, a informacije o njezinoj profesiji i karijeri gotovo su nepoznate.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kristina i švicarski veznjak Remo Freuler upoznali su se 2017. godine, u vrijeme dok je on igrao za talijanski klub Atalanta. Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a okrunili su je brakom dvije godine kasnije, 2019. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vjenčanje je privuklo veliku medijsku pažnju, ponajviše zbog njezine spektakularne vjenčanice optočene kristalima, s dubokim dekolteom i prorezom, koju su modni kritičari opisali kao hrabar, ali fantastičan odabir. Par djeluje iznimno skladno, a Remo često na društvenim mrežama ističe kako je "oženio najljepšu ženu na svijetu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
biteljski život im je na prvom mjestu, a kruna njihove ljubavi su troje djece. Nakon sina Romea i kćeri Hane, par je nedavno dobio i treće dijete, čije ime počinje slovom L, a sretnu vijest podijelili su na Instagramu. Obitelj je živjela u Nottinghamu dok je Remo igrao za tamošnji klub, a trenutno im je baza u Bologni, gdje je Freuler nastavio svoju uspješnu karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Najveći izazov za Kristinu nedvojbeno su utakmice između reprezentacija koje podjednako voli. Ta se situacija ponovila na dva svjetska prvenstva, prvo u Rusiji 2018., a zatim i u Katru 2022. godine
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina unutarnja borba bila je vidljiva i na tribinama. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, zajedno s Mirjanom Zuber, također Srpkinjom i tadašnjom suprugom švicarskog reprezentativca Stefana Zubera, nosila je posebno dizajnirane majice s bojama obje države.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Bio je to simboličan čin kojim je pokazala poštovanje prema zemlji u kojoj je rođena i koja joj je pružila dom, ali i prema zemlji svojih predaka, čije naslijeđe s ponosom nosi. Njezina priča tako nadilazi uobičajene sportske narative i postaje snažna poruka o identitetu, ljubavi i poštovanju koje ne poznaje granice, čak ni one iscrtane na nogometnom terenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram