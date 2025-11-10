Obavijesti

BIVŠA MISICA KAO WAGSICA

FOTO Stiže pojačanje u obitelj Zubac! Tko je buduća majka? San pretvorila u svjetski biznis

Ivica Zubac i supruga Kristina očekuju prvo dijete! Senzacionalna objava na Instagramu oduševila pratitelje, a Kristina blista kao poduzetnica i modna ikona
Hrvatski NBA košarkaš Ivica Zubac (28) i njegova supruga Kristina (33) objavili su vijest koja je razveselila njihove brojne pratitelje: nakon gotovo desetljeća zajedničkog života, očekuju prvo dijete. | Foto: Instagram
