FOTO Stiže pojačanje u obitelj Zubac! Tko je buduća majka? San pretvorila u svjetski biznis

Ivica Zubac i supruga Kristina očekuju prvo dijete! Senzacionalna objava na Instagramu oduševila pratitelje, a Kristina blista kao poduzetnica i modna ikona
Hrvatski NBA košarkaš Ivica Zubac (28) i njegova supruga Kristina (33) objavili su vijest koja je razveselila njihove brojne pratitelje: nakon gotovo desetljeća zajedničkog života, očekuju prvo dijete.
Sretnu vijest podijelili su na Instagramu uz emotivnu poruku: "Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada".
Dok je Ivica na košarkaškim terenima već godinama svjetska zvijezda, objava je ponovno usmjerila svjetla reflektora na njegovu suprugu Kristinu, ženu koja je puno više od partnerice uspješnog sportaša.
Ona je magistra novinarstva, bivša finalistica izbora za Miss Universe, modna ikona, ali prije svega – uspješna poduzetnica čija je strast prema konjima prerasla u prestižan međunarodni posao.
Ljubavna priča Kristine, rođene Prišč, i Ivice Zupca započela je gotovo filmski 2015. u Zagrebu. Upoznali su ih zajednički prijatelji, a kemija je bila trenutna, unatoč razlici u godinama koja je tada mnogima djelovala kao prepreka.
Ona je imala 23 godine, bila je na pragu magisterija iz novinarstva i iza sebe imala iskustvo s izbora za Miss Universe Hrvatske. On je bio tek 18-godišnji talentirani košarkaš na početku velike karijere.
No, kako je Ivica kasnije priznao, on je "odmah znao da je upoznao ženu svog života", dok je njoj trebalo mjesec dana dopisivanja da shvati kako je njegova zrelost daleko nadmašivala godine.
Njihova veza ubrzo je postala ozbiljna, a Kristina je donijela životnu odluku. Spakirala je kofere i zbog ljubavi se preselila na drugi kraj svijeta, prateći Ivicu u njegovom NBA snu u Los Angelesu.
U intervjuima je otvoreno govorila o težini te odluke. "Zbog ljubavi sam otišla na drugi kraj svijeta, ostavila obitelj, prijatelje i cijeli život koji sam gradila u Hrvatskoj. Bilo je jako puno prolivenih suza i teških trenutaka", priznala je jednom prilikom.
Prilagodba na život u Americi, bez prijatelja i obitelji, nije bila laka, no njihova je ljubav pobijedila sve izazove.
Kruna njihove veze stigla je u veljači 2019., kada ju je Ivica zaprosio na Bahamima prstenom od bijelog zlata i dijamanata s potpisom slavne draguljarnice Jason of Beverly Hills.
Dvije godine kasnije, u kolovozu 2021., izrekli su sudbonosno "da" na bajkovitom vjenčanju na Malom Lošinju.
Slavlje za 180 uzvanika u uvali Čikat okupilo je brojna poznata lica, a Kristina je zablistala u raskošnoj vjenčanici izraelskog brenda Galia Lahav, čije se cijene kreću između 4000 i 7000 eura.
Iako je u Americi izgradila život kao podrška suprugu, Kristina Zubac nikada nije bila samo pasivna promatračica. Dječju ljubav prema konjima pretvorila je u impresivan poduzetnički pothvat.
U rodnoj Slavoniji, u Orahovici, osnovala je ergelu "Team 40 Stable", specijaliziranu za uzgoj vrhunskih sportskih konja za preponsko jahanje. Njezina vizija nije skromna: cilj je uzgojiti konje koji će se natjecati na Olimpijskim igrama.
Njezin pristup poslu je inovativan i moderan. Koristeći napredne metode poput ICSI-ja (intracitoplazmatska injekcija spermija), njezin tim spaja najbolju svjetsku genetiku, koristeći čak i genetski materijal pastuha koji desetljećima nisu živi.
"Svaka naša beba je individua i od dana kada dođe na svijet, na nju se gleda kao na sportski materijal za budućnost", objasnila je Kristina za Story.
Uspjeh nije izostao. Njezini konji postižu vrtoglave cijene na svjetskim aukcijama, a jedan je petomjesečni pastuh prodan za rekordnih 300.000 eura.
Konji s potpisom "T40" danas se nalaze u štalama diljem svijeta, od Amerike i Kanade do Francuske i Švicarske. Kristina nije samo vlasnica; ona je i aktivna natjecateljica u amaterskim kategorijama preponskog jahanja, što dokazuje njezinu duboku posvećenost ovom sportu.
U cijeloj priči Ivica joj je najveća podrška. Toliko je uključen u posao da ga Kristina od milja zove "enciklopedija o konjima", jer poznaje pedigre svakog važnijeg grla na svijetu.
Par danas živi u luksuznoj vili vrijednoj tri milijuna eura u rezidencijalnoj četvrti Mar Vista u Los Angelesu. Kuću od 500 četvornih metara, koju dijeli sa suprugom i njihova tri psa, Kristina je sama uredila, pokazavši izniman talent za dizajn interijera.
Njezin besprijekoran osjećaj za stil donio joj je i status modne ikone, a njezine odjevne kombinacije redovito privlače pažnju na društvenim mrežama.
U krugu bliskih prijateljica nalaze se i druge supruge poznatih sportaša, poput Dine Dragije, supruge nogometaša Tina Jedvaja, i Daniele Rajić, partnerice košarkaša Paula Georgea.
Ipak, iza glamurozne fasade života u Los Angelesu, supružnici Zubac pokazali su da imaju veliko srce. Kada su u medijima vidjeli priču o starijem gospodinu iz Slavonije koji se u suzama opraštao od svojih konja jer ih više nije mogao hraniti, bez razmišljanja su organizirali pomoć.
"Mene je ta priča baš jako pogodila. Općenito sam slaba na konje i na starije ljude", izjavila je tada Kristina, koja je s Ivicom odmah osigurala hranu, sijeno i veterinarsku skrb za životinje.
| Foto: Instagram
Nakon godina izgradnje zajedničkog života, od skromnih početaka u Zagrebu do statusa jednog od najuspješnijih hrvatskih parova u svijetu, dolazak djeteta predstavlja najljepšu krunu njihove ljubavi.
Priča Kristine Zubac priča je o ženi koja je hrabro slijedila svoje srce, ali nikada nije odustala od vlastitih snova, dokazavši da se strast, vizija i naporan rad uvijek isplate.
