FOTO Što se tiče Del Morala, morala je! Zanosna djevojka hajdukovca žari i pali Splitom

Iako je sada pod svjetlima reflektora, Naiara Gutierrez do dolaska u Split bila je potpuna nepoznanica široj javnosti. Alberto del Moral vješto je čuvao svoj privatni život daleko od medija, pa se o njegovoj partnerici znalo vrlo malo. U jednom intervjuu iz srpnja 2022. godine, dok je još igrao u Španjolskoj, potvrdio je da ima djevojku, no njezino ime tada nije želio otkriti. | Foto: Instagram