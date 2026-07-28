FOTO Što se tiče Del Morala, morala je! Zanosna djevojka hajdukovca žari i pali Splitom

Naira Gutiérrez atraktivna je španjolska influencerica i kreatorica sadržaja na društvenim mrežama koja je u vezi s novim veznjakom Hajduka Albertom del Moralom. Par je zajedno već nekoliko godina
Dolazak svakog novog igrača u redove Hajduka izaziva veliku znatiželju navijača, no ovoga puta, uz španjolskog veznjaka Alberta del Morala, u središte pozornosti dospjela je i njegova partnerica. Riječ je o Naiari Gutierrez, atraktivnoj Andalužanki iz Malage.
| Foto: Instagram
Dolazak svakog novog igrača u redove Hajduka izaziva veliku znatiželju navijača, no ovoga puta, uz španjolskog veznjaka Alberta del Morala, u središte pozornosti dospjela je i njegova partnerica. Riječ je o Naiari Gutierrez, atraktivnoj Andalužanki iz Malage. |
Foto: Instagram
Dolazak svakog novog igrača u redove Hajduka izaziva veliku znatiželju navijača, no ovoga puta, uz španjolskog veznjaka Alberta del Morala, u središte pozornosti dospjela je i njegova partnerica. Riječ je o Naiari Gutierrez, atraktivnoj Andalužanki iz Malage.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je svojim prvim pojavljivanjem na poljudskom stadionu odmah pokazala da će biti jedna od najvatrenijih pratiteljica "bilih" s tribina. Njezin entuzijazam i podrška klubu već su osvojili simpatije dijela navijačke publike, koja je u njoj prepoznala novu splitsku snagu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Naiara nije dugo čekala kako bi osjetila atmosferu Poljuda. Svoju premijeru imala je na europskoj utakmici protiv ciparskog Pafosa, u kojoj je Hajduk slavio pobjedu od 2-0. Gutierrez je s tribina bodrila svog partnera i njegovu novu momčad, a svoje je dojmove odmah podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Objavila je niz fotografija sa stadiona, a njezin komentar otkrio je koliko je impresionirana doživljajem. Kako je sama istaknula, bila joj je to tek "prva od mnogih" utakmica, čime je jasno dala do znanja da planira dugoročniji boravak u Splitu i da s velikim veseljem prihvaća ulogu vjerne navijačice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Takav je stav odmah naišao na pozitivne reakcije i pokazao da se brzo prilagodila novoj sredini, spremna podržati Albertovu karijeru u Hajduku. Njezina prisutnost daje naslutiti da će par zajednički graditi život u Dalmaciji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je sada pod svjetlima reflektora, Naiara Gutierrez do dolaska u Split bila je potpuna nepoznanica široj javnosti. Alberto del Moral vješto je čuvao svoj privatni život daleko od medija, pa se o njegovoj partnerici znalo vrlo malo. U jednom intervjuu iz srpnja 2022. godine, dok je još igrao u Španjolskoj, potvrdio je da ima djevojku, no njezino ime tada nije želio otkriti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog te tajanstvenosti, internetske pretrage o njegovom ljubavnom životu donedavno nisu davale gotovo nikakve rezultate, a ime Naira Gutierrez nije se moglo povezati s njim. Čini se da je par svjesno birao privatnost, no dolaskom u Hajduk, klub koji živi sa svojim gradom i navijačima, postalo je gotovo nemoguće zadržati potpunu anonimnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Partner Naiare Gutierrez, Alberto del Moral Saelices, dvadesetšestogodišnji je španjolski nogometaš koji igra na poziciji zadnjeg veznog. Svoju karijeru započeo je u mlađim uzrastima klubova poput Unión Adarvea i Córdobe, gdje je i debitirao u seniorskom nogometu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegov talent prepoznao je Villarreal, za čiju je B momčad igrao prije nego što je prešao u Real Oviedo, klub iz drugog ranga španjolskog nogometa. U Oviedu se profilirao kao pouzdan i borben igrač, što ga je i preporučilo Hajduku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegov talent prepoznao je Villarreal, za čiju je B momčad igrao prije nego što je prešao u Real Oviedo, klub iz drugog ranga španjolskog nogometa. U Oviedu se profilirao kao pouzdan i borben igrač, što ga je i preporučilo Hajduku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Del Moral je u Split stigao kao pojačanje koje bi trebalo donijeti čvrstinu i stabilnost u vezni red momčadi. Njegov transfer predstavlja važan korak u karijeri, a podrška partnerice Naiare zasigurno će mu biti dodatan vjetar u leđa tijekom prilagodbe na novi klub, ligu i život u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram