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NAIRA GUTIERREZ

FOTO Što se tiče Del Morala, morala je! Zanosna djevojka hajdukovca žari i pali Splitom

Naira Gutiérrez atraktivna je španjolska influencerica i kreatorica sadržaja na društvenim mrežama koja je u vezi s novim veznjakom Hajduka Albertom del Moralom. Par je zajedno već nekoliko godina
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FOTO Što se tiče Del Morala, morala je! Zanosna djevojka hajdukovca žari i pali Splitom
Dolazak svakog novog igrača u redove Hajduka izaziva veliku znatiželju navijača, no ovoga puta, uz španjolskog veznjaka Alberta del Morala, u središte pozornosti dospjela je i njegova partnerica. Riječ je o Naiari Gutierrez, atraktivnoj Andalužanki iz Malage. | Foto: Instagram
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Dolazak svakog novog igrača u redove Hajduka izaziva veliku znatiželju navijača, no ovoga puta, uz španjolskog veznjaka Alberta del Morala, u središte pozornosti dospjela je i njegova partnerica. Riječ je o Naiari Gutierrez, atraktivnoj Andalužanki iz Malage. | Foto: Instagram
Komentari 0

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