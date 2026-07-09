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POMIČE GRANICE U SPORTU

FOTO Sutkinja iz Argentine slavi uspjeh na SP-u i osvaja poglede

Agustina Loos Matrella, 25-godišnja argentinska sutkinja, postavlja nove standarde u nogometu! Kao prva žena koja je sudila utakmicu prve lige u Argentini, inspirira mnoge djevojke. Kritike je ne pokolebaju, a njen put do vrha tek je počeo
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FOTO Sutkinja iz Argentine slavi uspjeh na SP-u i osvaja poglede
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju. | Foto: Screenshot
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U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju. | Foto: Screenshot
Komentari 5

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