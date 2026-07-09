FOTO Sutkinja iz Argentine slavi uspjeh na SP-u i osvaja poglede

Agustina Loos Matrella, 25-godišnja argentinska sutkinja, postavlja nove standarde u nogometu! Kao prva žena koja je sudila utakmicu prve lige u Argentini, inspirira mnoge djevojke. Kritike je ne pokolebaju, a njen put do vrha tek je počeo
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U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju.
| Foto: Screenshot
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju. |
Foto: Screenshot
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju.
| Foto: Screenshot
Upravo takva je Agustina Loos Matrella, 25-godišnja argentinska sutkinja iz Olavarríje o kojoj se posljednjih mjeseci ne prestaje govoriti, kako zbog njezinih povijesnih uspjeha na terenu, tako i zbog titula koje joj dodjeljuju mediji.
| Foto: Instagram
Dok jedni ističu kako je otvorila vrata generacijama djevojaka koje dolaze, drugi je bez zadrške nazivaju "najljepšom sutkinjom na svijetu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ipak, Agustina je puno više od lijepog lica; ona je simbol promjene, ustrajnosti i nesalomljivog karaktera u sportu koji se polako, ali sigurno, mijenja.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Karijera Agustine Loos Matrelle od samog je početka ispisana zlatnim slovima u povijesnim knjigama argentinskog nogometa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Članica Udruge sudaca Olavarríje postala je 2018. godine, a samo četiri godine kasnije, na turniru Apertura 2022., postala je prva žena u povijesti koja je sudila utakmicu prve lige u LFO-u (Liga de Fútbol de Olavarría).
| Foto: Instagram
Foto instagram
No, tu nije stala.
| Foto: Instagram
Ubrzo je postala i prva žena koja je dijelila pravdu na utakmici prve lige u Ligi Coronel Suárez, nastavljajući rušiti barijere koje su desetljećima stajale netaknute.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin talent i predanost prepoznao je i Argentinski nogometni savez (AFA), s kojim je potpisala profesionalni ugovor, što je bio jasan pokazatelj da se na nju ozbiljno računa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je ponovno ispisala povijest postavši prva žena koja je kao glavna sutkinja vodila finale natjecanja Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Trenutno gradi karijeru kao četvrta sutkinja u Federalnom turniru, a svaki njezin korak pomno se prati jer je jasno da je pred njom velika budućnost.
| Foto: Instagram
Put do vrha, očekivano, nije bio lak.
| Foto: Instagram
Kao i mnoge žene u muškim sportovima, Agustina se na početku karijere suočila s predrasudama i neugodnostima.
| Foto: Instagram
Tijekom suđenja utakmice nižih liga 2019. godine bila je žrtva seksističkog nasilja, incidenta koji bi mnoge obeshrabrio.
| Foto: Instagram
Međutim, ona je pokazala iznimnu mentalnu snagu, a u kasnijim je istupima naglasila kako se nikada nije osjećala drugačije ili manje vrijednom samo zato što je žena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo takav stav omogućio joj je da se izdigne iznad negativnosti i usredotoči na ono što je najvažnije – dijeljenje pravde na nogometnom terenu.
| Foto: Instagram
Njezina priča postala je inspiracija mnogim mladim djevojkama u Argentini koje sanjaju o karijeri u nogometu, bilo kao igračice, trenerice ili sutkinje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jasno, Agustina pažljivo prati Argentinu na Svjetskom prvenstvu i slavi svaki njezin uspjeh.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram