EMOTIVNI LEO FOTO SUZE PRVAKA Messi se rasplakao nakon dvoboja protiv Egipta. Argentinci se izvukli...

Imao je Egipat velikih 2-0 protiv Argentine u 78. minuti. Izgledalo je kao da je to kraj puta za Svjetske prvake, da ćemo svjedočiti velikom iznenađenju... Ali 20-ak minuta kasnije Argentinci su bili ti koji su se veselili. Prvo Romero, onda Messi i za kraj Enzo Fernandez zabili su i režirali veliki preokret. Nakon zadnjeg sučevog zvižduka Leo Messi nije mogao suspregnuti suze. Nije ni pokušavao...

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