FOTO Suze radosnice u Milanu: Zaručnica Jakea Paula srušila je olimpijski rekord i uzela zlato!

Jutta Leerdam osvojila je zlato i srušila olimpijski rekord na 1000 m! Nizozemski navijači u euforiji, a najveća zvijezda brzog klizanja rasplakala je i svojeg zaručnika Jake Paula
Nizozemska senzacija u brzom klizanju, Jutta Leerdam, potvrdila je status favoritkinje i osvojila zlatnu medalju na 1000 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini 2026. godine
| Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw
| Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw
No, nije se zaustavila samo na zlatu; Leerdam je u spektakularnoj utrci postavila i novi olimpijski rekord s vremenom od 28,53 sekunde.
