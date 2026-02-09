Obavijesti

NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Suze radosnice u Milanu: Zaručnica Jakea Paula srušila je olimpijski rekord i uzela zlato!

Jutta Leerdam osvojila je zlato i srušila olimpijski rekord na 1000 m! Nizozemski navijači u euforiji, a najveća zvijezda brzog klizanja rasplakala je i svojeg zaručnika Jake Paula
