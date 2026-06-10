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VELIKO SLAVLJE

FOTO Suze, šampanjac i rezanje mrežice koša. Pogledajte kako je Cibona proslavila 21. titulu

Nakon isteka vremena stručni stožer utrčao je na teren slaveći, a igrači su, neki u suzama, a neki s velikim osmijesima na licima, pali na parket ponosni na uspjeh koji su postigli
Cibona svladala Zadar i osvojila 21. naslov prvaka Hrvatske
Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom. | Foto: Hrvoje Kostelac
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Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom. | Foto: Hrvoje Kostelac
Komentari 7

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