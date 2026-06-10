FOTO Suze, šampanjac i rezanje mrežice koša. Pogledajte kako je Cibona proslavila 21. titulu

Nakon isteka vremena stručni stožer utrčao je na teren slaveći, a igrači su, neki u suzama, a neki s velikim osmijesima na licima, pali na parket ponosni na uspjeh koji su postigli
Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom. |
Foto: Hrvoje Kostelac
Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Zagrepčani su do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli iz uloge autsajdera, ali su u majstorici pokazali više mirnoće, širine i preciznosti u trenucima kada se odlučivala cijela sezona.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Zadar je dugo vodio, nosila ga je sjajna atmosfera u do kraja ispunjenoj dvorani Krešimir Ćosić, ali domaćin u završnici nije pronašao dovoljno raspoloženih ruku.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Domaću je momčad na početku povukao Vladimir Mihailović, koji je zabio prvih pet Zadrovih poena, ali je već nakon manje od pet minuta zbog druge osobne pogreške morao na klupu.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Zadar je unatoč tomu bolje otvorio utakmicu, serijom 9-0 stigao do 18-9, a prvu četvrtinu završio s prednošću 21-15.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Cibona se u drugoj četvrtini zadržala u utakmici čvrstom obranom. Lončar je atraktivnim zakucavanjem približio goste na 21-19, no Zadar je na odmor ipak otišao sa šest poena viška, 36-30.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Obje momčadi šutirale su ispod 40 posto, Cibona je za tricu imala 1-10 i deset izgubljenih lopti, dok je Zadar promašio pet slobodnih bacanja. Već tada se vidjelo da će utakmica otići u neizvjesnu završnicu.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Početkom treće četvrtine Zadar je prvi put otišao na dvoznamenkastu prednost, 41-30, i činilo se da Jusupova momčad preuzima kontrolu.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Ipak, Cibona je tada pronašla ritam iza crte za tri poena. Renato Serdarušić, Justin Roberson i Žan Mark Šiško tricama su topili prednost domaćina, a Roberson je pogotkom za 55-55 donio gostima prvo izjednačenje u drugom poluvremenu.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Zadar je uoči posljednjih deset minuta imao ozbiljan problem sa šutom izvana. Ramljak je u posljednjoj sekundi treće četvrtine promašio tricu, što je Zadranima bio već 20. promašaj za tri poena u utakmici.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Cibona je, za razliku od domaćina, u završnici pronašla igrače koji su preuzeli odgovornost.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Presudni udarac Zadranima gosti su zadali sredinom posljednje četvrtine. Nakon izjednačenja 67-67 Kamaka Hepa pogodio je tricu za vodstvo Cibone, Jan Palokaj nadovezao se novom tricom za 69-73, a Šiško je pogodio za velikih 69-76 na manje od tri minute prije kraja.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Zadar je još imao priliku vratiti se. Boris Tišma izborio je nesportsku pogrešku Marjana Čakaruna, ali je promašio oba slobodna bacanja, a Borna Kapusta nije pogodio tricu u nastavku napada.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Mihailović je potom polaganjem smanjio na 73-76, a domaćin je nakon Robersonova promašaja dobio napad za izjednačenje. No, trica Krševana Klarice nije ušla.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Palokaj je uhvatio loptu, ali se pri doskoku ozlijedio pa je umjesto njega slobodna bacanja izveo Vigo Bart.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Mladi Cibonin igrač mirno je pogodio oba za 73-78 i praktički zaključio utakmicu. U završnici je Šiško tricom dodatno začinio veliko slavlje Cibone.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Justin Roberson predvodio je Cibonu sa 17 poena, Šiško je ubacio 13, a Palokaj i Serdarušić dodali su po 11. Kod Zadra je najbolji bio Mihailović s 27 poena, dok je Lovro Mazalin postigao 13.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Šiško je nakon utakmice proglašen najkorisnijim igračem finalne serije, a Cibonin kapetan Krešimir Radovčić primio je prijelazni pehar iz ruku predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Nikole Rukavine.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Cibona je tako u svom 28. finalu po 21. put postala prvak Hrvatske. Zadar je igrao 19. finale i ostao na šest naslova, a sezonu je zaključio bez trofeja.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Nakon pobjede počelo je slavlje, a nije izostalo niti legendarno rezanje mrežice za uspomenu.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac
Foto Hrvoje Kostelac