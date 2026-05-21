FOTO Suze, slavlje i bubanj! Evo kako je Cristiano Ronaldo sa suigračima slavio naslov prvaka

Cristiano Ronaldo napokon je osvojio naslov prvaka Saudijske Arabije. Nakon tri i pol godine čekanja, Portugalac je u dramatičnoj završnici sezone predvodio svoj Al Nassr do titule
Uoči posljednje utakmice sezone, Al-Nassr je imao samo dva boda prednosti ispred vječnog rivala Al-Hilala. Pritisak je bio golem, a za sigurno slavlje trebala im je pobjeda na gostovanju kod Damaca.
Foto: Hamad I Mohammed
Momčad trenera Jorgea Jesusa nije dopustila iznenađenje i slavila je s uvjerljivih 4-1, a junak pobjede bio je upravo Ronaldo. Postigao je dva pogotka u drugom poluvremenu, jedan iz sjajno izvedenog slobodnog udarca, čime je slomio otpor domaćina i osigurao naslov.
U 87. minuti je Ronaldo napustio igru te su ga svladale emocije.
Bio je to vrhunac turbulentnog razdoblja za Ronalda otkako je u siječnju 2023. potpisao za klub iz Rijada. Iako je individualno briljirao, momčadski uspjesi u ligi su izostajali. U prvoj sezoni završili su iza Al-Ittihada, dok je prošle sezone Al-Hilal dominantno osvojio naslov bez ijednog poraza, ostavivši Ronalda i suigrače daleko iza sebe.
Predvodio je i navijanje dok se čekala dodjela trofeja. Uzeo je bubanj i davao ritam.
Al-Nassr je sezonu 2025/26. završio s 86 bodova, dva više od Al-Hilala, ostvarivši 28 pobjeda u 34 kola. Tijekom sezone zabilježili su i impresivan niz od 16 uzastopnih pobjeda.
Ronaldo je ponovno bio vođa momčadi, a sezonu je završio kao treći strijelac lige s 28 postignutih golova. Ispred njega su bili samo Julián Quiñones iz Al-Qadsiaha s 33 i Ivan Toney iz Al-Ahlija s 32 gola.
Za Al-Nassr je ovo ukupno jedanaesti naslov prvaka u povijesti, čime su potvrdili status jednog od najvećih klubova u zemlji. Ronaldovim dolaskom klub je dobio globalnu prepoznatljivost, a sada je napokon stigao i najvažniji domaći trofej, kojim je Portugalac dodao saudijsko prvenstvo u svoju bogatu kolekciju nacionalnih titula osvojenih u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji.
