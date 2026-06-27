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CHIARA D'AMBROSIO

FOTO Talijanska nogometašica u bikiniju raspametila pratitelje! Kad ne igra, izvještava s terena

Chiara D'Ambrosio talijanska je nogometašica rođena 2004. godine koja igra na poziciji napadačice. Smatra se jednom od zanimljivijih mladih igračica talijanskog ženskog nogometa, a uz nogomet je i novinarka
FOTO Talijanska nogometašica u bikiniju raspametila pratitelje! Kad ne igra, izvještava s terena
Chiara D'Ambrosio (21) je nogometašica, novinarka i voditeljica. | Foto: Instagram
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Chiara D'Ambrosio (21) je nogometašica, novinarka i voditeljica. | Foto: Instagram
Komentari 3

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