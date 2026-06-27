FOTO Talijanska nogometašica u bikiniju raspametila pratitelje! Kad ne igra, izvještava s terena

Chiara D'Ambrosio talijanska je nogometašica rođena 2004. godine koja igra na poziciji napadačice. Smatra se jednom od zanimljivijih mladih igračica talijanskog ženskog nogometa, a uz nogomet je i novinarka
Chiara D'Ambrosio (21) je nogometašica, novinarka i voditeljica.
| Foto: Instagram
Chiara D'Ambrosio (21) je nogometašica, novinarka i voditeljica. |
Foto: Instagram
Chiara D'Ambrosio (21) je nogometašica, novinarka i voditeljica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nogomet je počela igrati kao mala i igrala je isključivo s dečkima. Nije joj trebalo puno za sreću jer je većinom igrala na ulici gdje su njoj i prijateljima golovi sastavljeni od tek dva kamena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Karijeru je započela u muškim momčadima u rodnom kraju, a zatim se priključila ženskoj ekipi u oratoriju prije nego što je prešla u Riozzese. Nakon toga nastavila je razvoj u Fiammamonzi, gdje je isticala da joj je najveći cilj zaigrati u talijanskoj Serie A i jednog dana izboriti poziv u reprezentaciju Italije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U razvoju nogometnih vještina puno joj je pomogao brat s kojim je vježbala gotovo svakog dana nakon škole.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od malih nogu je igrala u vrhu napada. Oduvijek je voljela zabijati golove i biti glavni protagonist na terenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na terenu može igrati i na poziciji oba krila ili na povučenoj špici. Smatra da su joj najbolji atributi brzina, eksplozivnost i dribling.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Najveći idol joj je Valentina Giacinti, nogometašica Coma i talijanska reprezentativka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Veliki je fan Milana, a jednom prilikom upoznala je i legendu kluba Zlatana Ibrahimovića.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od muških idola, najveći joj je Theo Hernandez, nekadašnji član Milana, a danas igrač Al-Hilala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz nogomet, koji je u posljednje vrijeme pao u drugi plan, vodi emisije na televiziji Sport Italia.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Voditeljica je i poznate Kings league u Italiji koja nerijetko za promociju koristi nogometne legende.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram