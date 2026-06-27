FOTO Talijanska nogometašica u bikiniju raspametila pratitelje! Kad ne igra, izvještava s terena

Karijeru je započela u muškim momčadima u rodnom kraju, a zatim se priključila ženskoj ekipi u oratoriju prije nego što je prešla u Riozzese. Nakon toga nastavila je razvoj u Fiammamonzi, gdje je isticala da joj je najveći cilj zaigrati u talijanskoj Serie A i jednog dana izboriti poziv u reprezentaciju Italije. | Foto: Instagram