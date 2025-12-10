Obavijesti

PROVOKATIVNA SACHIA

FOTO Tenisačica skinula sve sa sebe i otkrila gdje će nastupiti. Ako tribine sad ne budu pune...

Američka tenisačica Sachia Vickery (30) nekad je bila 73. igračica svijeta, no danas je daleko od teniskog vrha. Trenutno je na 559. mjestu WTA ljestvice i više pažnje privlači svojim aktivnostima izvan terena
Otvorila je profil na platformi za odrasle OnlyFans, a nedavno je poručila da više ne ide na spojeve besplatno. Pronašla je način za promociju, a pobrinula se i da na njezinim sljedećim mečevima tribine budu pune. | Foto: Instagram
