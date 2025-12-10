FOTO Tenisačica skinula sve sa sebe i otkrila gdje će nastupiti. Ako tribine sad ne budu pune...

Američka tenisačica Sachia Vickery (30) nekad je bila 73. igračica svijeta, no danas je daleko od teniskog vrha. Trenutno je na 559. mjestu WTA ljestvice i više pažnje privlači svojim aktivnostima izvan terena
Otvorila je profil na platformi za odrasle OnlyFans, a nedavno je poručila da više ne ide na spojeve besplatno. Pronašla je način za promociju, a pobrinula se i da na njezinim sljedećim mečevima tribine budu pune.
Naime, Amerikanka je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je gola. Uz to je, ako nekoga zanima, najavila kako će uskoro nastupati na teniskim turnirima u Astraliji.
Provokativna Sachia nedavno je šokirala sve kada je otkrila da naplaćuje spojeve. 'Više ne izlazim besplatno zbog ponašanja muškaraca. Sada zahtijevam polog prije spoja, pošaljite mi 1000 dolara i možemo se dogovoriti', napisala je tenisačica, iako je kasnije u intervjuu za CNN pojasnila da je ta izjava zapravo bila šala.
No, njezin drugi izvor prihoda nije šala. Ranije ove godine, nakon ozljede ramena koja ju je udaljila od terena na šest mjeseci, odlučila je otvoriti profil na OnlyFansu, stranici poznatoj po sadržaju za odrasle. I nije požalila.
Za mjesečnu pretplatu od 12,99 dolara, Vickery nudi "sadržaj koji je prevruć za Instagram". Njezin profil opisuje je kao "vašu omiljenu profesionalnu tenisačicu", a pretplatnicima nudi "vruće" fotografije, snimke iz tuša i striptiz.
Tijekom 14-godišnje karijere, Vickery je od turnirskih nagrada zaradila nešto više od dva milijuna dolara, a tvrdi kako je sličan iznos zaradila od sadržaja za odrasle u samo tri mjeseca.
'Nikad više u životu neću loše govoriti o djevojkama na OnlyFansu. Količina novca koju sam tamo zaradila u prva dva dana me preplavila. Jednostavno sam šokirana', rekla je Vickery.
Dodala je da je sav novac od tenisa otišao na troškove. 'Mogu vam reći, dva milijuna dolara su apsolutno ništa kad je tenis u pitanju. Potrošila sam više od 100.000 dolara godišnje na trenere, kondiciju, fizioterapeute, oporavak... Ljudi taj dio ne vide. Imati financijsku sigurnost sa strane ne škodi. Dalo mi je puno slobode, čak mi pomaže financirati cijelu tenisku karijeru', objasnila je.
Iako su je neki mediji prozvali "seksualnom radnicom", Vickery tvrdi da njezin sadržaj nije eksplicitan. 'Nemam seksualni sadržaj na stranici. Nemam golotinje. Očito, imam sadržaj u donjem rublju, sadržaj gdje stvarno pomičem granice, ali nikad nisam potpuno gola. Nikad nisam snimala seksualne videe', pojasnila je za CNN, dodavši da je svjesna kodeksa ponašanja u profesionalnom sportu.
Vickery nije prva osoba iz svijeta tenisa na ovoj platformi. Pridružili su joj se i Nick Kyrgios te Francuz Alexandre Muller, koji čak nosi logo OnlyFansa na opremi. Ipak, njihov sadržaj je uglavnom vezan za tenis. Vickery je, kako sama kaže, "negdje u sredini".
