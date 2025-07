IZAZVALO KONTROVERZE FOTO Thompson je 2014. pjevao Čiliću na dočeku. 'Žao mi je što je sve otišlo u tom smjeru...'

Marin Čilić na Wimbledonu proživljava novu mladost. Izbacio je četvrtog nositelja Jacka Drapera i plasirao se u treće kolo. Jedini Grand Slam u karijeri osvojio je 2014. godine na US Openu, a veliki doček upriličili su mu u rodnom Međugorku gdje je, između ostalih, pjevao i Thompson. Izazvalo je to kontroverzne reakcije u javnosti pa se tražilo i Čilićevo objašnjenje zašto mu je on pjevao