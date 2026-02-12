FOTO Tko je Ivana Petrović? Bila je prva Hrvatica u UFC-u, a sad je šokirala MMA scenu u regiji...

Nakon što je ispisala povijest kao prva Hrvatica u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji, UFC-u, dolazak Ivane Petrović (31) u Fight Nation Championship (FNC) najavljen je kao "bomba" prijelaznog roka. Međutim, samo jedan, i to kontroverzan, meč kasnije, Petrović je napustila promociju i ponovno postala glavna tema, ostavljajući iza sebe više pitanja nego odgovora.

Iako je u svijet borilačkih sportova ušla relativno kasno, sa 17 godina kroz kickboxing, Ivana Petrović (7-4) brzo je pokazala da posjeduje izniman talent i radnu etiku. Rođena 1994. godine u Konstanzu, odrasla je u Mostaru, za koji je iznimno vezana i često ističe da je "prava Mostarka".

Profesionalni put odveo ju je u Norvešku, gdje u Tønsbergu sa suprugom i trenerom Sašom Petrovićem vodi vlastitu akademiju "Orion", koja je postala njezina baza za napad na svjetski vrh.

Iako je u svijet borilačkih sportova ušla relativno kasno, sa 17 godina kroz kickboxing, Ivana Petrović (7-4) brzo je pokazala da posjeduje izniman talent i radnu etiku.

Prije nego što je dobila poziv koji svaki borac sanja, onaj iz UFC-a, Petrović je morala dokazati svoju kvalitetu na europskoj sceni. To je učinila na impresivan način u francuskoj organizaciji Ares., koja slovi za jednu od najjačih europskih promocija i svojevrsno predvorje UFC-a.

Tamo je demonstrirala svoju svestranost i razoran parter te je 2022. godine osvojila naslov prvakinje muha kategorije. Titulu je uspješno obranila početkom 2023. godine, čime je potvrdila dominaciju i poslala jasnu poruku da je spremna za najveću svjetsku pozornicu. Njezina pobjednička serija i pojas prvakinje nisu prošli nezapaženo.

Potpis za UFC bio je kruna njezine dotadašnje karijere i povijesni trenutak za hrvatski sport. Postala je prva žena s Balkana koja je ušla u slavni oktogon, otvarajući vrata budućim generacijama borkinja iz regije. U četiri odrađene borbe pod okriljem najjače svjetske promocije ostvarila je omjer od jedne pobjede i tri poraza.

Jedinu pobjedu upisala je protiv Kineskinje Liang Na, koju je završila gušenjem u trećoj rundi, demonstriravši svoje najjače oružje, borbu na tlu.

Ipak, njezino vrijeme u UFC-u obilježili su i tijesni porazi. Izgubila je od Luane Caroline i Juliane Miller, no posebno je bolan bio poraz od Jamey-Lyn Horth, koji je stigao kontroverznom podijeljenom sudačkom odlukom.

Ipak, njezino vrijeme u UFC-u obilježili su i tijesni porazi.

Mnogi analitičari i navijači smatrali su da je Hrvatica u tom meču pokazala više, no suci su presudili drugačije. Taj poraz, kao i kasniji događaji u karijeri, pokrenuli su raspravu o kriterijima suđenja koji često nisu išli u njezinu korist.

Nakon završetka suradnje s UFC-om, u rujnu 2025. godine, njezin potpis za regionalnog lidera FNC odjeknuo je kao senzacija. Dolazak borkinje s takvim pedigreom bio je ogroman vjetar u leđa za domaću scenu.

Debi je imala 20. prosinca 2025. u Podgorici na FNC 26 priredbi, a protivnica joj je bila Zagrepčanka Sara Luzar-Smajić. Meč je najavljivan kao najveći ženski MMA okršaj u povijesti regije i u potpunosti je opravdao očekivanja.

Odluka je iznenadila sve, a njezina karijera sada se nastavlja izvan regionalnog kaveza, što snažno sugerira da je na pomolu potpis za neku drugu veliku međunarodnu organizaciju, poput PFL-a ili povratka u Ares.

Nakon tri iscrpljujuće runde, suci su ponovno podijeljenom odlukom pobjedu dodijelili njezinoj protivnici. Odluka je izazvala pravu buru u javnosti, a društvene mreže preplavili su komentari navijača koji su smatrali da je Petrović "pokradena" i da je njezina dominacija u parteru trebala biti dovoljna za pobjedu.

Revanš se činio kao jedini logičan idući korak, no u srijedu je donijela odluku i napustila FNC.. Odluka je iznenadila sve, a njezina karijera sada se nastavlja izvan regionalnog kaveza, što snažno sugerira da je na pomolu potpis za neku drugu veliku međunarodnu organizaciju, poput PFL-a ili povratka u Ares.