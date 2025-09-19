LJUBAV IZ MLADOSTI
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Duže su vrijeme krili da su u vezi, a u studenom 2022. godine su norveški nogometaš Erling Haaland (25) i njegova djevojka Isabel Haugseng Johansen (21) potvrdili da su zajedno.
Nakon službene dvije godine veze, saznali su da će postati roditelji.
Objavio je to lani Haaland nakon što je zabio dva gola protiv Slovenije (3-0) i postao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije.
Isabel se druži s imenjakinjom Izabel Kovačić, suprugom hrvatskog reprezentativca Matea, koja je također rodila prošle jeseni.
Suigrači kažu kako nitko nije znao da su skupa. Haaland i njegova djevojka odrasli su zajedno u norveškom gradu Bryne.
Dok je igrao za Borussiju, Isabel se mogla vidjeti na ulicama Dortmunda, ali javnost je smatrala da su samo prijatelji.
Haaland je navodno čekao da Isabel napuni 18 godina kako bi je pokazao svijetu.
Za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru uživali su u Marbelli gdje Haaland posjeduje vilu.
Isabel na društvenim mrežama objavljuje mnoge fotografije s novom odjećom iz dućana.
A bez problema objavljuje i fotografije nje i Erlinga koje su uvhatili paparazzi.
Neizbježni hashtag na njezinim objavama je onaj s imenom njenog dečka.
