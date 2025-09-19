Obavijesti

Galerija

Komentari 19
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
Duže su vrijeme krili da su u vezi, a u studenom 2022. godine su norveški nogometaš Erling Haaland (25) i njegova djevojka Isabel Haugseng Johansen (21) potvrdili da su zajedno. | Foto: Instagram/
Komentari 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025