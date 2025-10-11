FOTO Tko je Nicki Nicole? Yamal i Argentinka prohodali su pa prekinuli, sad su opet zajedno

Lamine Yamal i Nicki Nicole krajem kolovoza su i službeno prohodali, ali ljubav Barcelonina dragulja i argentinske sedam godina starije reperice, činilo se, nije bila dugog vijeka. Međutim, sad su bili zajedno u posjeti u Hrvatskoj
Lamine Yamal (18) i Nicki Nicole (25) u burnom su odnosu. Objavili su da su zajedno pa prekinuli nakon samo tjedan dana, a sad su ponovno bili zajedno i to u posjeti Hrvatskoj.
Naime, Nicole je objavila priču na Instagramu iz helikoptera u društvu Yamala, a ispod se vide Kornati.
Par o kojem se mjesecima šuškalo bio je u centru medijske oluje nakon što su nakon tjedan dana od objave veze nestali svi digitalni tragovi, a obožavatelji su se pitali je li sve bio samo kratkotrajni bljesak ili pomno smišljeni marketinški trik.
Priča o romansi 18-godišnjeg nogometnog čuda i 25-godišnje pjevačice, nominirane za osam Latino Grammyja, započela je tijekom ljeta.
Glasine su se prvi put pojavile u srpnju, kada je Nicki Nicole prisustvovala proslavi Yamalova 18. rođendana. Ubrzo nakon toga, par je viđen na zajedničkim putovanjima, od noćnog izlaska na Ibizi do romantičnog bijega u Monako.
Svaki njihov korak bio je pod lupom javnosti. Obožavatelji su marljivo sklapali mozaik njihove veze: pjevačica je viđena kako nosi Barçin dres s Yamalovim brojem 10 na utakmici za trofej Joan Gamper, a oboje su na svojim Instagram profilima gotovo istovremeno objavili snimke zaslona iz videoigre Mario Kart, što je protumačeno kao jasan znak da provode vrijeme zajedno.
Vrhunac je stigao 25. kolovoza, na rođendan Nicki Nicole. Yamal je tada na svom Instagramu objavio intimnu fotografiju na kojoj nježno grli pjevačicu ispred rođendanske torte, okruženi laticama ruža i balonima.
Iako bez riječi, objava popraćena emotikonima srca i torte smatrana je službenom potvrdom veze koju su milijuni pratitelja s nestrpljenjem iščekivali.
Idila je, činilo se, trajala kratko. Već 1. rujna, samo tjedan dana nakon romantične objave, fotografija je nestala s Yamalova profila.
Istovremeno, na profilu Nicki Nicole, koja broji preko 22 milijuna pratitelja, također nije bilo ni traga Yamalu.
Ovaj potez izazvao je podijeljene reakcije i otvorio mnoge teorije.
Ključna točka spora među obožavateljima bila je priroda sporne fotografije. Dok jedni tvrde da je Yamal obrisao trajnu objavu sa svog profila, što bi bio jasan znak prekida, drugi inzistiraju da je fotografija bila objavljena isključivo kao Instagram "priča" (story), koja automatski nestaje nakon 24 sata.
Poruke poput "sve je bilo namješteno" i "kratka veza od 13 dana" preplavile su internet.
Dodatnu misteriju stvarala je potpuna šutnja glavnih aktera. Ni Yamal, s preko 38 milijuna pratitelja, ni Nicki Nicole nisu se oglasili kako bi potvrdili ili demantirali glasine.
Ta tišina je posebno znakovita u slučaju argentinske pjevačice, koja je u prošlosti bila vrlo otvorena o svom ljubavnom životu, kao što je bio slučaj s javnim prekidom s meksičkim pjevačem Pesom Plumom u veljači 2024.
Stručnjaci i mediji ističu ogroman pritisak pod kojim žive mlade zvijezde poput Yamala. Svaki njihov potez, privatni ili javni, secira se do najsitnijih detalja.
Moguće je da je par, suočen s golemom medijskom pažnjom, odlučio povući svoju vezu iz javnosti kako bi sačuvao privatnost.
Dok obožavatelji i dalje analiziraju svaki digitalni trag, misterij veze Laminea Yamala i Nicki Nicole ostaje neriješen. Je li bila riječ o ekspresnom prekidu, nesporazumu ili svjesnoj odluci da se ljubav živi daleko od očiju javnosti, javnost ne zna, ali čini se da su opet odlučili objaviti svoju ljubav.
Barcelonina zvijezda oporavlja se od ozljede i zato ne provodi vrijeme u španjolskoj reprezentaciji.
