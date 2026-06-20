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LJUBAV IZ UREDA

FOTO Tko je prva dama Fife? Zbog nje je postao Libanonac, kćeri skrivaju od očiju javnosti

Tko je tajanstvena supruga Giannija Infantina? Leena Al Ashqar drži obitelj na okupu, a baš ona mu je otvorila vrata i libanonskog državljanstva
FOTO Tko je prva dama Fife? Zbog nje je postao Libanonac, kćeri skrivaju od očiju javnosti
Dok njezin suprug Gianni Infantino, predsjednik Fife, neprestano boravi pod svjetlima reflektora, Leena Al Ashqar svjesno bira život daleko od javnosti. Libanonskih korijena i odrasla u Švicarskoj, samozatajna je potpora čovjeku na čelu svjetskog nogometa, a njezin utjecaj na obiteljsku stabilnost i suprugov uspjeh smatra se ključnim. Toliko, da je upravo zahvaljujući supruzi Infantino dobio i libanonsko državljanstvo. | Foto: Profimedia
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Dok njezin suprug Gianni Infantino, predsjednik Fife, neprestano boravi pod svjetlima reflektora, Leena Al Ashqar svjesno bira život daleko od javnosti. Libanonskih korijena i odrasla u Švicarskoj, samozatajna je potpora čovjeku na čelu svjetskog nogometa, a njezin utjecaj na obiteljsku stabilnost i suprugov uspjeh smatra se ključnim. Toliko, da je upravo zahvaljujući supruzi Infantino dobio i libanonsko državljanstvo. | Foto: Profimedia
Komentari 1

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