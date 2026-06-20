FOTO Tko je prva dama Fife? Zbog nje je postao Libanonac, kćeri skrivaju od očiju javnosti

Leena i Gianni roditelji su četiriju kćeri: Shanije Serene, Dhalije Nore, Alessije i Sabrine. Obitelj je dugo živjela u Švicarskoj, no 2021. godine preselili su se u Dohu, što se poklopilo s jačanjem Fifinih veza s Bliskim istokom uoči Svjetskog prvenstva u Katru. Unatoč globalnoj prepoznatljivosti njihova oca, Leena se trudi zaštititi privatnost svojih kćeri. | Foto: Profimedia