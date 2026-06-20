FOTO Tko je prva dama Fife? Zbog nje je postao Libanonac, kćeri skrivaju od očiju javnosti

Tko je tajanstvena supruga Giannija Infantina? Leena Al Ashqar drži obitelj na okupu, a baš ona mu je otvorila vrata i libanonskog državljanstva
Dok njezin suprug Gianni Infantino, predsjednik Fife, neprestano boravi pod svjetlima reflektora, Leena Al Ashqar svjesno bira život daleko od javnosti. Libanonskih korijena i odrasla u Švicarskoj, samozatajna je potpora čovjeku na čelu svjetskog nogometa, a njezin utjecaj na obiteljsku stabilnost i suprugov uspjeh smatra se ključnim. Toliko, da je upravo zahvaljujući supruzi Infantino dobio i libanonsko državljanstvo.
| Foto: Profimedia
Dok njezin suprug Gianni Infantino, predsjednik Fife, neprestano boravi pod svjetlima reflektora, Leena Al Ashqar svjesno bira život daleko od javnosti. Libanonskih korijena i odrasla u Švicarskoj, samozatajna je potpora čovjeku na čelu svjetskog nogometa, a njezin utjecaj na obiteljsku stabilnost i suprugov uspjeh smatra se ključnim. Toliko, da je upravo zahvaljujući supruzi Infantino dobio i libanonsko državljanstvo. |
Foto: Profimedia
Dok njezin suprug Gianni Infantino, predsjednik Fife, neprestano boravi pod svjetlima reflektora, Leena Al Ashqar svjesno bira život daleko od javnosti. Libanonskih korijena i odrasla u Švicarskoj, samozatajna je potpora čovjeku na čelu svjetskog nogometa, a njezin utjecaj na obiteljsku stabilnost i suprugov uspjeh smatra se ključnim. Toliko, da je upravo zahvaljujući supruzi Infantino dobio i libanonsko državljanstvo.
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Njihova priča započela je početkom 2000-ih. Leena je tada radila za Libanonski nogometni savez, dok je Infantino gradio svoju karijeru u Uefi.
| Foto: Screenshot/X
Foto Raymond Carlin III
Profesionalni putevi su im se isprepleli na sastancima i događajima, a poslovni odnos postupno je prerastao u osobni. Vjenčali su se 2001. godine i danas grade jedan od najstabilnijih brakova u svijetu sporta, unatoč Infantinovim stalnim putovanjima i zahtjevnom rasporedu.
| Foto: Screenshot/X
Foto Eloisa Sanchez
Leena i Gianni roditelji su četiriju kćeri: Shanije Serene, Dhalije Nore, Alessije i Sabrine. Obitelj je dugo živjela u Švicarskoj, no 2021. godine preselili su se u Dohu, što se poklopilo s jačanjem Fifinih veza s Bliskim istokom uoči Svjetskog prvenstva u Katru. Unatoč globalnoj prepoznatljivosti njihova oca, Leena se trudi zaštititi privatnost svojih kćeri.
| Foto: Profimedia
Foto Matthew Childs
Rijedak trenutak kada je obiteljska intima dospjela u medije dogodio se tijekom SP-a u Rusiji 2018., kada je njihova najmlađa kći Dhalia morala na hitnu operaciju slijepog crijeva. Par je i tu krizu prebrodio zajedno, daleko od kamera.
| Foto: Screenshot/X
Foto Claudia Greco
Iako je najpoznatija kao Infantinova supruga, izvori je opisuju i kao poslovnu ženu, premda detalji o njezinim pothvatima nikada nisu javno potvrđeni. Neki navodi sugeriraju da je preuzela poslovne uloge i u Katru nakon preseljenja. Svoju ulogu prve dame Fife obavlja s nevjerojatnom diskrecijom.
| Foto: MIZA
Foto Sven Hoppe/DPA
Redovito prati supruga na finalima velikih natjecanja i službenim ceremonijama, no uvijek ostaje korak iza, pružajući tihu podršku.
| Foto: MIZA
Foto David Kawai
U eri kada je prisutnost na društvenim mrežama gotovo obavezna za javne osobe, Leena Al Ashqar nema javne profile, što svjedoči o njezinoj odluci da privatni život ostane upravo to - privatan. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Screenshot/X
Foto Henry Romero
Foto Agustin Marcarian
Foto Lisi Niesner
Foto ANNE-MARIE SORVIN
Foto Mathieu Belanger