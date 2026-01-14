FOTO Tko je tenisačica čija je fotka u toplesu šokirala svijet?

Renata Zarazua šokirala svijet fotkom opeklina! Ova meksička tenisačica pokazala hrabrost naspram australskog sunca, ali njezina priča puna je borbe i uspjeha
Meksička tenisačica Renata Zarazua postala je globalno poznata gotovo preko noći, no ne isključivo zbog svojih poteza na terenu. Uoči Australian Opena, prvog Grand Slam turnira sezone, njezino je ime odjeknulo medijima nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha i pokrenula raspravu o ekstremnim uvjetima u profesionalnom sportu.
Meksička tenisačica Renata Zarazua postala je globalno poznata gotovo preko noći, no ne isključivo zbog svojih poteza na terenu. Uoči Australian Opena, prvog Grand Slam turnira sezone, njezino je ime odjeknulo medijima nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha i pokrenula raspravu o ekstremnim uvjetima u profesionalnom sportu.
Nakon dolaska u Melbourne i nastupa na pripremnom turniru Hobart International na Tasmaniji, Zarazua je na bolan način osjetila snagu australskog sunca. Na Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira leđima okrenuta ogledalu, otkrivajući teške opekline po ramenima i leđima. Uz fotografiju je kratko napisala: "Australsko sunce nije šala".
Nakon dolaska u Melbourne i nastupa na pripremnom turniru Hobart International na Tasmaniji, Zarazua je na bolan način osjetila snagu australskog sunca. Na Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira leđima okrenuta ogledalu, otkrivajući teške opekline po ramenima i leđima. Uz fotografiju je kratko napisala: "Australsko sunce nije šala".
Objava je brzo postala vijest, a mediji diljem svijeta prenijeli su priču o "horor opeklinama" teniske zvijezde. Incident je istaknuo s kakvim se izazovima sportaši suočavaju u Australiji, gdje temperature nerijetko prelaze 40 Celzijevih stupnjeva. Iako su bolovi bili očiti, Zarazua je pokazala odlučnost, poručivši kako je usredotočena na mečeve i da će nastaviti s natjecanjem.
Iako ju je incident s opeklinama vinuo u orbitu popularnosti, Renata Zarazua je puno prije toga osigurala svoje mjesto u povijesti meksičkog tenisa. Ona je prva Meksikanka koja se uspjela probiti među 100 najboljih tenisačica svijeta i u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima. Njezin najveći trenutak karijere dogodio se prošlog kolovoza na US Openu, kada je napravila jednu od najvećih senzacija turnira.
U prvom kolu je pobijedila Amerikanku Madison Keys, tada šestu igračicu svijeta i aktualnu pobjednicu Australian Opena. Tom je pobjedom postala prva Meksikanka od 1995. godine koja je na Grand Slam turniru svladala suparnicu iz top deset. Bio je to podvig koji je odjeknuo teniskim svijetom i potvrdio njezin talent.
No, iza te velike pobjede krila se drama o kojoj je tenisačica kasnije otvoreno progovorila. Pritisak i nervoza bili su toliko snažni da je pomišljala odustati od izlaska na teren.
- Kunem se, ne znam što mi se dogodilo taj dan! Bila sam toliko nervozna prije izlaska na teren. Probudila sam se i samo sam imala poriv za plakanjem - priznala je.
Osjećala je, kako kaže, strah od izlaska na teren, što joj se nikada prije nije dogodilo.
- Bilo je gotovo kao da se bojim izaći na teren. Mislila sam si, kako je ovo moguće? To je ono što volim raditi. Razgovarala sam s mamom i gotovo plakala. Rekla sam joj da uopće ne želim na teren.
Majčin savjet bio je ključan.
- Rekla mi je: 'Moraš biti profesionalka kakva jesi. Moraš izaći i dati sve od sebe'. I jesam, ali bilo je jako teško izaći na teren - ispričala je Zarazua.
Ljubav prema tenisu u obitelji Zarazua ima dugu tradiciju. Brat njenog djeda, Vicente Zarazua, također je bio profesionalni tenisač, a na Olimpijskim igrama u Mexico Cityju 1968. godine osvojio je zlatne medalje u egzibicijskim parovima. Danas je Renatin trener njezin stariji brat Patricio, što svjedoči o snažnoj obiteljskoj povezanosti.
Izvan terena, Renata vodi mirniji život. U travnju 2026. planira vjenčanje s dugogodišnjim partnerom Javierom Diezom. Iako je često na putu, uspijeva balansirati zahtjeve profesionalne karijere i privatne obveze. Kao jedina predstavnica Srednje Amerike u glavnim ždrijebovima najvećih turnira, ona nosi nade cijele regije, a njezina upornost i iskrenost čine je jednom od najzanimljivijih figura u svijetu tenisa danas.
