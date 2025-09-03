POSLJEDNJI TRENING PRED FARANE
FOTO To ti je tako kad si Luka Modrić: Mali navijači 'opkolili' kapetana dok je išao na trening
Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening na terenu 'Luka Modrić' uoči puta u Torshavn gdje u petak igraju protiv Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Dok su 'vatreni' hodali do terena, 'sačekušu' su im pripremili najmlađi navijači koji su se tamo zatekli. Uspjeli su se fotografirati sa svojim idolima, a naravno, najviše zahtjeva za fotku dobio je kapetan Luka Modrić. Zlatko Dalić računao je na sve igrače na treningu, a još nema Josipa Stanišića koji je ostao u Njemačkoj zbog rođenja kćerkice. On bi trebao biti na raspolaganju za utakmicu protiv Crne Gore.