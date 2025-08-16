FOTO Toni Kroos objavio sjajnu fotografiju s Lukom Modrićem i razgalio Realov navijački puk

Toni Kroos i Luka Modrić obilježili su ne samo povijest Real Madrida, već i cijelog europskog nogometa. Osvojivši tri trofeja Lige prvaka zaredom u razdoblju od 2016. do 2018. postali su jedan od najboljih veznih parova u povijesti modernog nogometa, ali od ove sezone nijedan nije više u Madridu. Nijemac je objavom na društvenim mrežama izazvao nostalgiju među navijačkim pukom "kraljeva", ali i oduševio idejom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Toni Kroos pere kopačke | Video: Twitter

Naime, Kroos je objavio fotografiju zagrljenih sebe i Luke Modrića, a ispod toga nasljednike po brojevima. Kylian Mbappe preuzeo je Modrićevu "desetku", a Federico Valverde ima Kroosovu "osmicu". Kroos je uz fotografiju napisao "Dobrodošli i zbogom", jasno aludirajući na smjenu generacija u španjolskom gigantu.

Njemački je veznjak i nakon završetka karijere (nakon Eura 2024.) vezan uz "kraljevski klub" i nerijetko komentira aktualnosti i zbivanja oko njega. U Realu je igrao od 2014. do 2024. i odigrao 465 utakmica, zabio 28 golova i 99 ih namjestio. S klubom je osvojio pet trofeja Lige prvaka, četiri puta La Ligu, pet puta Svjetsko klupsko prvenstvo itd.