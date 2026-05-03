FOTO Torcida se sjetila velikih dana, braća su ispisala povijest, Hajduk prekinuo negativan niz
HAJDUK - VARAŽDIN 3-1 Bijeli nisu briljirali, ali su prekinuli niz od tri utakmice bez pobjede u HNL-u trijumfom nad Varaždincima uz golove Pukštasa i Bambe i autogol Lesjaka, a za goste, kojima je u 92. isključen Mladenovski, zabio je Latković. Torcida je u mjesecu akcije Bljesak i stradavanja redarstvenika u Borovu Selu prikazala transparent s akcijama branitelja u Domovinskom ratu i geslom Četvrte gardijske brigade Pauci. Toni i Josip Silić postala su prva braća golmani na suprotnim stranama u jednoj utakmici HNL-a.