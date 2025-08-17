Obavijesti

NEVJEROJATNO

VIDEO Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama!

VIDEO Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama!
Foto: Screenshot/MaxSport

HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Splićani su ostali maksimalni nakon prva tri kola i jedini (uz Dinamo) imaju devet osvojenih bodova. U idućem kolu idu u goste Osijeku

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 3-0 u dvoboju 3. kola HNL-a, ali ružnim scenama svjedočili smo po završetku utakmice. Naime, sjeverna tribinama poljudskog stadiona zvala je igrače Hajduka, a potom ih gađala bakljama!? 

Foto: Screenshot/MaxSport
Foto: Screenshot/MaxSport

Ostatak stadiona skandirao je igračima i zvižducima pokazao što misli o potezima Torcide, ali zaista je nevjerojatno da navijači bakljama gađaju igrače svoje momčadi.

Foto: Screenshot/MaxSport

Splićani su nakon prva tri kola na maksimalnom učinku od devet osvojenih bodova, dok je Slaven Belupo na tri. U idućem kolu Hajduk igra protiv Osijeka na Opus Areni, dok "farmaceuti" dočekuju Lokomotivu. 

