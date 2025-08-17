HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Splićani su ostali maksimalni nakon prva tri kola i jedini (uz Dinamo) imaju devet osvojenih bodova. U idućem kolu idu u goste Osijeku
NEVJEROJATNO
VIDEO Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama!
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 3-0 u dvoboju 3. kola HNL-a, ali ružnim scenama svjedočili smo po završetku utakmice. Naime, sjeverna tribinama poljudskog stadiona zvala je igrače Hajduka, a potom ih gađala bakljama!?
Ostatak stadiona skandirao je igračima i zvižducima pokazao što misli o potezima Torcide, ali zaista je nevjerojatno da navijači bakljama gađaju igrače svoje momčadi.
Splićani su nakon prva tri kola na maksimalnom učinku od devet osvojenih bodova, dok je Slaven Belupo na tri. U idućem kolu Hajduk igra protiv Osijeka na Opus Areni, dok "farmaceuti" dočekuju Lokomotivu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+