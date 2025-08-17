VIDEO Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama!

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 3-0 u dvoboju 3. kola HNL-a, ali ružnim scenama svjedočili smo po završetku utakmice. Naime, sjeverna tribinama poljudskog stadiona zvala je igrače Hajduka, a potom ih gađala bakljama!?

Foto: Screenshot/MaxSport

Foto: Screenshot/MaxSport

Ostatak stadiona skandirao je igračima i zvižducima pokazao što misli o potezima Torcide, ali zaista je nevjerojatno da navijači bakljama gađaju igrače svoje momčadi.

Foto: Screenshot/MaxSport

Splićani su nakon prva tri kola na maksimalnom učinku od devet osvojenih bodova, dok je Slaven Belupo na tri. U idućem kolu Hajduk igra protiv Osijeka na Opus Areni, dok "farmaceuti" dočekuju Lokomotivu.