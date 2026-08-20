Poljud gori od navijanja! Torcida priredila spektakl s koreografijom i bakljama, a poruka "Hajduk je droga" odjeknula stadionom
PROTIV RAKOWA
FOTO Torcidina koreografija na Poljudu: 'U Splitu je program, a Hajduk je droga'. Pogledajte
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Nogometaši Hajduka u prvoj utakmici 4. pretkola Konferencijske lige na Poljudu igraju protiv poljskog Rakowa. Tribine splitskog stadiona su dobro popunjene, a Torcida je uoči utakmice imala prigodnu koreografiju i transparent.
Na gornjem dijelu tribine se vidi natpis "U Splitu je program", a na donjem "Hajduk je droga". Između su bijeli, plavi i crveni papiri napravili prizor sjaja hajdučkih boja, dok je u sredini bila glava Torcidaša sa šalom oko vrata. Uz koreografiju, zapaljene su i baklje na Poljudu.
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